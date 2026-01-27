Несплата податків та робота з РФ: Ольга Сумська підтримала скандальну блогерку Стужук

Українська акторка Ольга Сумська публічно підтримала скандальну блогерку Софію Стужук, яка кілька років тому виїхала з України та звинувачувала українців, начебто ті самі винні в тому, що їй обстрілюють росіяни.

У Threads українці помітили коментар народної артистки на одному з постів Стужук. Після цього в коментарях "розгорілася" дискусія.

Сумська підтримала блогерку Стужук

"І на**ра я туди зайшла", — написала авторка допису.

Зокрема, Ольга Сумська залишила коментар у вигляді емодзі-сердечок під фото Стужук з пʼятьма її дітьми.

Сама блогерка також відреагувала на допис: "А вас ще ніяк не попустить. Мої ж ви хороші "согражданє".

Сумська підтримала блогерку Стужук Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях українці написали багато негативних речень у бік акторки, пригадавши її доньку, яка живе в РФ:

"Що чекати від вати?".

"То може ви ще не знаєте, що старша дочка Сумської живе в Москві і активно там акторством займається, народжує дітей, заміжня за ватніком?".

"@olgasumska може ви все таки в Росію поїдете? Що це таке? Поясніть. Хоча що дивного, коли ваша донька отримала паспорт рф і ви раділи! Вона і надалі там живе займається акторською діяльністю!!!".

"Я не підтримую булінг стосовно дій інших людей, навіть якщо це донька. Всі дорослі люди і самі відповідають за свої вчинки. А ось саме ця ситуація мені не зрозуміла. В той час коли Стужук працює на російську аудиторію, і заробляє там, то така дія від народної артистки це зашквар".

"Сумська-вата. Хоче всидіти на двох кріслах. Для неї не існує поганих росіян. Давала інтерв'ю і казала, що хоче, щоб закінчилася війна, бо хоче поїхати до доньки в Москву, подивитися як вона живе, подивитися місто і погуляти з внуками".

Хто така Софія Стужук

Блогерка відома своїми скандальними висловлюваннями. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона мовчала про війну та продовжувала працювати з російською аудиторією. Після удару ЗСУ по Кримському мосту у 2022 році Стужук опублікувала скандальний текст, у якому провина за удари РФ по мирних містах перекладалася на українців.

Ба більше, у вересні 2025 року детективи Бюро економічної безпеки в Києві заочно повідомили їй про підозру в несплаті податків.

Стужук начебто заборгувала державі понад 11 мільйонів гривень. Вона 5 років займалася рекламою товарів у своїх соцмережах, але не вносила інформацію про доходи до своєї декларації. Цікаво, що зацікавилися діяльністю блогерки співробітники Головного управління розвідки, які подали запит до Держфінмоніторингу, за результатами якого було порушено кримінальну справу.

Сама ж блогерка ці звинувачення заперечувала.

Софія Стужук Фото: Instagram

Зараз Стужук з дітьми живе в Таїланді.

Ольга Сумська заговорила про відсутність світла. А українці пригадали, що дочка артистки живе в РФ та платить там податки, спонсоруючи війну проти України.

