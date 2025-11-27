Ольга Сумська зізналася, що зрадила чоловіка: "Усі це бачили" (фото)

Українська акторка Ольга Сумська вперше публічно розповіла, як зрадила свого першого чоловіка Євгена Паперного з Віталієм Борисюком, з яким згодом одружилася та досі перебуває у шлюбі.

Подробицями особистого життя артистка поділилася в подкасті Раміни Есхакзай. "Ми думали, що ніхто не помічав, а вогонь пристрасті й любові, який уже народився, його ж не сховаєш", — каже Сумська.

Як Ольга Сумська зрадила чоловіка

За словами народної артистки, їй тоді було 24 роки, а Віталію Борисюку — 27.

"Я приходжу на побачення до Борисюка, а це Лісовий масив, я пам'ятаю парк, іду і думаю: "Боже, як же воно буде?… Що я роблю? Яка я ідіотка, Господи! Потрібно зупинитися". А неможливо. Приходжу і… ну, все відбулося. Ми ще тоді, пам'ятаю, бахнули по келишку вина для сміливості… Ну, тому що я ж заміжня, тобто це зрада. Це страшна зрада. І ти на це йдеш усвідомлено чи як… Як це пояснити… І ти не можеш нічого із собою зробити. Це був приголомшливий роман", — пригадала знаменитість.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк Фото: Instagram

За словами Сумської, Паперний тоді пережив "страшне нервове потрясіння".

"У мене є лист, до речі, я його зберігаю, Віталіку не кажу", — сказала акторка.

Ба більше, зірка "Роксолани" пригадала, які були сварки і скандали, коли секрет розкрився: "Усі це бачили. Ми могли з'ясовувати стосунки просто в гримерці… Такі крики, такі емоції".

Ольга Сумська: особисте життя

Зазначимо, що акторка і її перший чоловік були одружені з 1987 по 1991 рік. У 1990 році у них народилася дочка Антоніна, яка наразі живе та працює в РФ, замовчуючи війну. Різниця у віці між Паперним та Сумською —16 років.

Після розлучення вона розповідала про фізичне насильство та зради з боку колишнього обранця. Попри складне минуле, акторська експара підтримує хороші стосунки. Сумська навіть вітала Паперного з днем народження кумедними фото.

Ольга Сумська та Євген Паперний Фото: Threads

Після першого шлюбу артистка вийшла заміж за Віталія Борисюка, у шлюбі з яким народилася донька Ганна.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою Фото: olgasumska

