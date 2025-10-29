Ольга Сумська здивувала одкровенням про сестру Наталію: "Це боляче"

Відома українська акторка відверто розповіла про складні стосунки зі своєю старшою сестрою, Наталією Сумською. Зірка екрану підтвердила, що вони вже тривалий час не спілкуються.

Ольга Сумська зізналася, що вони з сестрою не спілкуються, але вона завжди відкрита до діалогу. Про це відома акторка розповіла у своєму інтерв'ю, де серед іншого поділилась враженнями після написання Радіодиктанту, який цьогоріч читала її рідна сестра Наталія.

"Людина просто не пише, не телефонує. Не вітається під час зустрічі — і так уже давно. Знаєте, це боляче", — сказала акторка, додавши, що цей біль з часом посилився.

Вона підкреслила, що Наталія залишається для неї найріднішою людиною та її хрещеною мамою у кіно. Ольга нагадала, що саме сестра привела її за руку на кіностудію, де вона отримала свою першу велику роль Панночки у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки" у 16 років.

Ольга Сумська не спілкується з сестрою Фото: Instagram

За її словами, все складалося добре, але потім стосунки зруйнувалися, бо іноді доля розводить навіть найближчих людей, і не завжди можна знайти точну причину. Акторка також наголосила, що вона не тримає образи.

Окремо зірка екрану прокоментувала тему нещодавнього радіодиктанту, який викликав хвилю обговорень через швидкий темп та інтонації Наталії Сумської. У коментарі Фокусу вона розповіла, як реагує на критику.

Наталія Сумська цьогоріч читала Радіодиктант Фото: Instagram

"Це не про нерви — радше про особливий ритм, який Наталія задала інтуїтивно. Вона звикла до сценічного темпу, до живої енергії, де головне — передати емоцію, динаміку, а не дотриматися диктантної точності. Вона забула, що ми всі тут — учні, а вона — вчителька. І що треба трошки повільніше", — коментує Ольга.

Щодо хвилі критики, яка здійнялася після ефіру, Сумська назвала це "національною рисою". Вона зазначила, що люди хейтять за все. Навіть коли вона написала теплий пост про Радіодиктант, її також "облили" негативом.

Ольга та Наталія Сумські з мамою Фото: Instagram

Акторка пояснила, що лишень хотіла поділитися вдячністю та ностальгією, а не розпалювати суперечку.

