"Не встигала": Ольга Сумська висловилась щодо скандалу з диктантом, який читала її сестра

Українська акторка Ольга Сумська доєдналась до написання диктанту національної єдності, який цьогоріч читала її старша сестра — акторка Наталія Сумська. Як виявилось, зірка екрану також не встигала за темпом.

Ольга Сумська зазначила, що їй сподобався "цікавий і життєвий" текст української письменниці Євгенії Кузнєцової. Крім того, вона зауважила, що голос дикторки (рідної сестри — Ред.) для неї близький та рідний.

"З днем української писемності та мови, друзі! Долучилась до написання всеукраїнського диктанту від "Українське радіо". Дякуємо за цікавий текст, життєвий, про сьогодення… Читкиня — голос мого дитинства.. Тепло на душі… Які відчуття? Хто писав?" — поцікавилась в своєї аудиторії акторка у Facebook.

Ольга Сумська написала Радіодиктант Фото: Facebook

Фокус уже писав, що відразу після завершення диктанту в мережі несеться невдоволення темпом і якістю читання диктанту Наталією Сумською. Її сестра, Ольга, в коментарях до свого допису частково погодилася із критикою.

Відео дня

"Трохи було зашвидко, я теж не встигала за читкинею, але вкінці намагалася надолужити…" — написала вона.

Коментарі під дописом Ольги Сумської Фото: Facebook

Раніше Ольга Сумська, у якої напружені стосунки з рідною сестрою, розповіла, що готова піти на примирення, однак поки вони не йдуть на діалог. Акторка зізналася, що чекає дзвінка, але поки цього не сталося.

"Я мрію про це! Телефон завжди на зв'язку. Де ці телефонні дзвінки, де повідомлення? Я відкрита до спілкування і завжди була. Я не знаю, чому так склалося, вірніше, я знаю, але не буду озвучувати, на відмінну від родичів. Я не буду виправдовуватися", — розповіла Ольга в інтерв’ю ЖВЛ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталія Сумська розповіла нам, як ставиться до критики після Радіодиктанту національної єдності-2025.

Український письменник Андрій Кокотюха відмовився писати Радіодиктант. Автор заявив, що не братиме участі у флешмобі, оскільки вважає його ідею хибною: на його думку, диктант не сприяє реальній національній єдності, а є лише формальністю, що охоплює занадто малу частину населення.

Крім того, Ольга Сумська поділилася архівним фото зі своєю сестрою Наталією.