"Не успевала": Ольга Сумская высказалась относительно скандала с диктантом, который читала ее сестра

Украинская актриса Ольга Сумская присоединилась к написанию диктанта национального единства, который в этом году читала ее старшая сестра — актриса Наталья Сумская. Как оказалось, звезда экрана также не успевала из-за темпа.

Ольга Сумская отметила, что ей понравился "интересный и жизненный" текст украинской писательницы Евгении Кузнецовой. Кроме того, она отметила, что голос диктора (родной сестры — Ред.) для нее близкий и родной.

"С днем украинской письменности и языка, друзья! Присоединилась к написанию всеукраинского диктанта от "Украинского радио". Спасибо за интересный текст, жизненный, о настоящем... Чтица — голос моего детства... Тепло на душе... Какие ощущения? Кто писал?" — поинтересовалась у своей аудитории актриса в Facebook.

Ольга Сумская написала Радиодиктант Фото: Facebook

Фокус уже писал, что сразу после завершения диктанта в сети несется недовольство темпом и качеством чтения диктанта Натальей Сумской. Ее сестра, Ольга, в комментариях к своему посту частично согласилась с критикой.

"Немного было слишком быстро, я тоже не успевала за чтицей, но в конце пыталась наверстать..." — написала она.

Комментарии под постом Ольги Сумской Фото: Facebook

Ранее Ольга Сумская, у которой напряженные отношения с родной сестрой, рассказала, что готова пойти на примирение, однако пока они не идут на диалог. Актриса призналась, что ждет звонка, но пока этого не произошло.

"Я мечтаю об этом! Телефон всегда на связи. Где эти телефонные звонки, где сообщения? Я открыта к общению и всегда была. Я не знаю, почему так сложилось, вернее, я знаю, но не буду озвучивать, в отличие от родственников. Я не буду оправдываться", — рассказала Ольга в интервью ЖВЛ.

