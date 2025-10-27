"Абсолютно некорректная": Наталья Сумская ответила на критику после Радиодиктанта

Украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская рассказала, как относится к критике после Радиодиктанта национального единства-2025. Народная артистка Украины сегодня, 27 октября, зачитала текст, который за ней записывали сотни тысяч украинцев.

Наталья Вячеславовна в комментарии Фокусу призналась, что любой опыт полезен и такой в том числе. Что касается сложностей, то их у актрисы не было.

Наталья Сумская зачитала текст Радиодиктанта-2025

"Только впечатления. Я же не первый раз на радио. Подчеркивают, что должны быть учителя. С радостью послушаем следующий раз учительницу", — сказала звезда экрана.

Наталья Сумская призналась, что ей было странно повторять много раз те же предложения. А люди из-за развития технологий отвыкли от писания наживо.

"Текст хороший. О настоящем. Очень чувственный текст. Последние абзацы дают посыл жить дальше", — отметила народная артистка.

Отношение к критике

Сразу после радиодиктанта победительница прошлых лет Кристина Гоянюк публично раскритиковала нынешний текст во время прямой трансляции. Мы спросили Наталью Вячеславовну, как она относится к критике.

"Она человек абсолютно некорректный. Она победительница в одном, а в другом она очень... Человек грубо высказался. Сразу крикнул, что текст такой-сякой. Он же, возможно, не написал ни одной книги. Мы рады за нее, что она до комы все точно пишет, но в остальном у нее большие проблемы человечности, вежливости", — сказала актриса.

