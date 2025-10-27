"Абсолютно некоректна": Наталія Сумська відповіла на критику після Радіодиктанту

Українська акторка та телеведуча Наталія Сумська розповіла, як ставиться до критики після Радіодиктанту національної єдності-2025. Народна артистка України сьогодні, 27 жовтня, зачитала текст, який за нею записували сотні тисяч українців.

Наталія Вʼячеславівна в коментарі Фокусу зізналася, що будь-який досвід корисний і такий зокрема. Щодо складнощів, то їх в акторки не було.

Наталія Сумська зачитала текст Радіодиктанту-2025

"Тільки враження. Я ж не перший раз на радіо. Наголошують, що мають бути вчителі. З радістю послухаємо наступний раз вчительку", — сказала зірка екрану.

Наталія Сумська зізналася, що їй було дивно повторювати багато разів ті ж речення. А люди через розвиток технологій відвикли від писання наживу.

"Текст хороший. Про сьогодення. Дуже чуттєвий текст. Останні абзаци дають посил жити далі", — зазначила народна артистка.

Ставлення до критики

Одразу після радіодиктанту переможниця минулих років Христина Гоянюк публічно розкритикувала цьогорічний текст під час прямої трансляції. Ми запитали Наталію Вʼячеславівну, як вона ставиться до критики.

"Вона людина абсолютно некоректна. Вона переможниця в одному, а в іншому вона дуже… Людина брутально висловилася. Одразу крикнула, що текст такий-сякий. Вона ж, можливо, не написала жодної книги. Ми раді за неї, що вона до коми все достеменно пише, але в іншому в неї великі проблеми людяності, ввічливості", — сказала акторка.

