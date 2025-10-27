Переможниця радіодиктанту розкритикувала текст: її перервали в прямому ефірі (відео)
Багаторазова переможниця Національного радіодиктанту Христина Гоянюк публічно розкритикувала цьогорічний текст під час прямої трансляції. Інцидент стався у Львові під час спільного написання диктанту в центрі "Superhumans", де проходять реабілітацію військові та цивільні після поранень.
Учасниця, яку в ефірі попросили поділитися враженнями від диктанту, відповіла критично. За її словами, текст цього року був невдалим як за змістом, так і за виконанням.
"За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки", — сказала Христина Гоянюк.
Після цих слів ведучий ефіру перебив учасницю, зазначивши: "Ну, слова критики теж можливі в нашому житті. Пані Христина, судячи з настрою, уперше… Хоча побачимо. Можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок".
Христина Гоянюк, 79-річна мешканка Львова, є рекордсменкою України за кількістю участей у Радіодиктанті національної єдності. Вона бере участь у проєкті від 2000 року й жодного разу не пропустила трансляцію. Минулого року жінка стала єдиною учасницею, яка написала диктант без жодної помилки.
Нагадаємо, цьогорічний текст для Радіодиктанту національної єдності підготувала українська письменниця, докторка філософії у галузі міжнародних та міжкультурних досліджень Євгенія Кузнєцова. Текст у прямому етері зачитувала акторка та телеведуча Наталія Сумська.
Як повідомляв Фокус, ЗС РФ знищили житло 79-річної рекордсменки з написання радіодиктанту у Львові Христини Гоянюк.
Фокус також писав, що відомий український письменник відмовився писати Радіодиктант.