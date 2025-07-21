ЗС РФ знищили житло 79-річної рекордсменки з написання радіодиктанту у Львові (фото)

Після ворожої атаки на Львів 12 липня лікарка Христина Гоянюк, яка прославилася тим, що за 24 роки не пропустила жодного радіодиктанту національної єдності, залишилася без житла.

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Про біду, що спіткала 79-річну жінку, повідомила відома українська акторка Римма Зюбіна на своїй сторінці у Facebook.

Вона розповіла, що познайомилася з Гоянюк у грудні 2020-го. Того ж року Зюбіла диктувала радіодиктант.

"Напередодні моєї поїздки до Львова на один день було перевірено всі надіслані диктанти і переможницею визнано Христину Гоянюк. Єдина на всю Україну, пані Христина написала без жодної помилки. Наступного дня ми вже пили каву і спілкувалися так, ніби знайомі все життя", — пише авторка.

Римма Зюбіна познайомилася з Христиною Гоянюк 2020 року Фото: Facebook Римма Зюбіна

Актриса приголомшена тим, що довелося пережити літній жінці.

"Слів бракує, щоб описати розпач і біль, який я почула в голосі пані Христини. Наші слова підтримки та допомога зараз можуть врятувати пані Христину. Влада міста надає допомогу, щоб винайняти або придбати житло. Але все це не відбувається в один день", — зазначає Зюбіна та закликає своїх шанувальників і підписників підтримати Гоянюк, залишивши номер картки.

Христина Гоянюк на руїнах свого будинку Фото: Facebook Римма Зюбіна

За інформацією Zaxid.net, будинок по вулиці Олени Степанівни, 35, у якому проживала пенсіонерка, опинився в епіцентрі вибуху, і після обстеження експерти визнали його таким, що не підлягає відновленню. Зруйноване житло знесуть.

Наразі місто виплачує потерпілим компенсацію на оренду житла і планує допомогти грошима на купівлю нового.

Христина Гоянюк у 2020 і 2024 роках була єдиною українкою, яка написала радіодиктант без помилок.

У бесіді з журналістами жінка говорила, що почала писати диктанти завдяки своєму татові, який був учителем української мови та літератури.

Спочатку вона з батьком щороку разом писала диктанти, а після його смерті продовжила це робити вже сама.

Торік її відзначили премією 25 тис. грн від міської ради.

Раніше Фокус писав, що в Києві внаслідок атаки ЗС РФ голова Національної спілки художників України залишився без житла і потрапив до лікарні.

Ми також писали, що російський дрон знищив квартиру дружини депутата від "Слуги народу" Андрія Жупанина.