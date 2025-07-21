Вагітна дружина нардепа від "Слуги народу" показала, що залишилося від їхньої квартири в Києві (фото)

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Жупанин залишився без квартири після атаки ЗС РФ на Київ у ніч на 21 липня.

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Що залишилося від їхніх апартаментів на другому поверсі в ЖК "Львівський квартал", показала дружина нардепа, Богдана, у своєму Instagram. Вона опублікувала відео, де стоїть у зяючій дірі обгорілої квартири.

"Не думала, що на 9 місяці вагітності буду розбирати залишки своєї квартири — тієї самої, яка сьогодні з'явилася у всіх медіа. Моя мама вижила тільки тому, що після повітряної тривоги пішла в укриття. Здавалося б, другий поверх, внутрішній двір — шанс, що туди потрапить щось, майже нульовий. Але саме той один на тисячу сьогодні трапився. Її свідоме рішення — ховатися — врятувало їй життя", — пише вона.

Авторка просить усіх не ігнорувати тривоги і спускатися в укриття, а про свої плани говорить наступне:

"А ми зараз починаємо новий період. Будемо жити з чоловіком, мамою і трьома тваринами, і чекатимемо на наших малюків, які мають з'явитися вже за 2-3 тижні. Занадто багато вони в мене забрали. Але в мене ще багато дуже цінного, що я спробую вберегти що є сил".

Жупанина продемонструвала фото житла до і після обстрілу, а також написала, що 2022 року російські окупанти забрали її батька, а 2025-го — її дім.

Те, що залишилося від квартири Фото: Скриншот і те, якою вона була до обстрілу Фото: Скриншот

Вона також показала уламки ворожого дрона і вид зі зруйнованої квартири.

квартира зазнала серйозних пошкоджень Фото: bohdana_zhupanyna/instagram Богдана Жупаніна оглядає наслідки атаки Фото: bohdana_zhupanyna/instagram

Андрій Жупанин, чоловік Богдани, також повідомив про те, що сталося.

"Тут ще вчора була квартира моєї коханої дружини. Сьогодні вночі вона згоріла дотла через російсько-іранський шахед. Ніхто не постраждав. Мама Богдани врятувала себе, спустившись в укриття після початку тривог. Кіт Семен теж живий і перебуває зараз у ветеринарній клініці на обстеженні. Майно втрачено. Мама особливо переживає з приводу фотографій. Не ігноруйте сигнали тривоги", — написав він у Facebook.

Квартира Жупаніних вигоріла дотла

Що відомо про Андрія Жупанина

Андрій Жупанин — депутат XI скликання партії "Слуга народу". На сайті політсили він вказаний як заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Рік тому Андрій Жупанин став фігурантом журналістського розслідування Bihus.info. Народного депутата викрили в тому, що він часто відвідував Лондон, де проводив час із дружиною, відвідував музеї, ресторани і жив в елітних апартаментах орієнтовною вартістю понад 5 000 фунтів стерлінгів на місяць.

Це відбувалося в той час, коли в Україні почала діяти заборона на виїзд депутатів із країни в недержавних справах, запроваджена 2023 року рішенням РНБО.

Виявилося, що в серпні 2022-го, у розпал повномасштабної війни, Жупанин вступив на навчання до London Business School (Лондонської Бізнес Школи), де навіть отримав стипендію на часткове покриття вартості навчання у 2023-му.

Статками сім'ї тоді зацікавилися в НАЗК. Після перевірки декларації з'ясувалося, що Жупанин записав на дружину Богдану 1,5 млн грн, $182 000, 195 000 євро і 130 000 британських фунтів стерлінгів. Нардеп запевняв, що нібито такі цифри про свої статки назвала йому його дружина, і записав він усе "з її слів".

НАЗК виявили, що протягом 1998-2023 рр. його дружина заробила всього 235 656,07 грн (без податків), а інших джерел доходів у неї не було. У підсумку перевіряльники дійшли висновку про "відсутність фактів незаконного збагачення" у народного депутата.

Раніше Фокус писав, що в поліції спростували інформацію про мародерство на Лук'янівці після нічного обстрілу Києва ЗС РФ.

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