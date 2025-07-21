Мародерство на Лук'янівці: у поліції зробили заяву

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ у ніч на 21 липня було пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, а також торгові точки біля метро "Лук'янівська". Продавці останніх скаржилися на мародерство.

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Власники магазинів розповіли журналістам, що грабіжники забирали мобільні телефони, планшети та іншу техніку зі зруйнованих торговельних закладів, проте поліція Києва на своєму Telegram-каналі інформацію про мародерство спростовує.

"Повідомляємо, що цей факт не відповідає дійсності. Під час спілкування з правоохоронцями співробітник магазину факт крадіжки заперечував, уся наявна техніка перебувала на місці. Коли продавець прибув рано вранці до магазину, поруч уже перебували співробітники Шевченківського управління поліції, які забезпечували охорону території. Тож власник приміщення звернувся до поліції із заявою про пошкодження МАФу", — ідеться в публікації.

Правоохоронці попросили громадськість і ЗМІ уважніше перевіряти інформацію та поширювати її, лише впевнившись у її правдивості.

Магазини біля входу в метро "Лук'янівська" практично повністю зруйновані Фото: Поліція Києва

Атака на Київ 21 липня: що відомо

ЗС РФ атакували столицю ударними БПЛА типу "Шахед", а також крилатими ракетами. Унаслідок ударів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб, серед яких — 15-річна дівчина.

Співробітники ДСНС зафіксували сильні пожежі та руйнування. Падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах Києва.

Найбільше постраждав Дарницький район — там вогонь охопив дитячий садок, супермаркет і складські приміщення. У Шевченківському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та вхід до метро "Лук'янівська". У Солом'янському — зруйновано адмінбудівлю, загорілися склади.

Сумарно в ніч на 21 липня російські війська атакували Україну 450 засобами повітряного нападу, серед них — п'ять аеробалістичних ракет "Кинджал".

Раніше Фокус писав, що Повітряні сили ЗСУ розповіли про понад півтора десятка влучань цілей ЗС РФ по Києву під час обстрілу вночі 21 липня.

Ми також писали, як Росія намагається наносити удари в одну точку і що з цього виходить.