Мародерство на Лукьяновке: в полиции сделали заявление

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на 21 июля были повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, а также торговые точки возле метро "Лукьяновская". Продавцы последних жаловались на мародерство.

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Владельцы магазинов рассказали журналистам, что грабители уносили мобильные телефоны, планшеты и прочую технику из разрушенных торговых заведений, однако полиция Киева на своем Telegram-канале информацию о мародерстве опровергает.

"Сообщаем, что этот факт не соответствует действительности. Во время общения со стражами порядка сотрудник магазина факт кражи отрицал, вся имеющаяся техника находилась на месте. Когда продавец прибыл рано утром в магазин, рядом уже находились сотрудники Шевченковского управления полиции, которые обеспечивали охрану территории. Поэтому владелец помещения обратился в полицию с заявлением о повреждении МАФа", – говорится в публикации.

Правоохранители попросили общественность и СМИ внимательнее проверять информацию и распространять ее, только удостоверившись в ее правдивости.

Магазины у входа в метро "Лукьяновская" практически полностью разрушены Фото: Полиция Киева

Атака на Киев 21 июля: что известно

ВС РФ атаковали столицу ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами. В результате ударов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до девяти человек, среди которых – 15-летняя девушка.

Сотрудники ГСЧС зафиксировали сильные пожары и разрушения. Падение обломков отмечено в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Больше всего пострадал Дарницкий район — там огонь охватил детский сад, супермаркет и складские помещения. В Шевченковском районе взрывной волной повреждена многоэтажка и вход в метро "Лукьяновская". В Соломенском — разрушено админздание, загорелись склады.

Суммарно в ночь на 21 июля российские войска атаковали Украину 450 средствами воздушного нападения, среди них – пять аэробаллистических ракет "Кинжал".

Ранее Фокус писал, что Воздушные силы ВСУ рассказали о более полутора десятков попадании целей ВС РФ по Киеву при обстреле ночью 21 июля.

Мы также писали, как Россия пытается наносить удары в одну точку и что из этого получается.