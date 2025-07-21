Вынесли телефоны и планшеты: в Киеве ограбили магазин, пострадавший от ударов ВС РФ (видео)
Продавцы возле метро "Лукьяновская" жалуются на мародерство. После массированного удара ВС РФ грабители уносили мобильные телефоны, планшеты и прочую технику.
Российская комбинированная атака по Киеву в ночь на 21 июля причинила сильные разрушения. Возле станции входа на станцию метро "Лукьяновская" не уцелел ни один магазин, сообщили корреспонденты ТСН.
Продавцы техники жаловались на мародерство в их магазинах: грабители унесли мобильные телефоны и планшеты.
"Кроме того, что их магазинчики пострадали от прилетов, они говорят, что наведывались мародеры. Продавцы пока ничего не успели посчитать, но увидели в магазинчиках последствия проникновения людей", — говорится в сюжете.
Один из работников магазина кратко объяснил ситуацию так: "Размародерили телефоны, планшеты и аксессуары".
Станция метро Лукьяновская возобновила работу после обстрела еще в 11:00. Также открыт проезд по улице, общественный транспорт работает.
Сейчас на месте российских ударов работают коммунальщики, которым удается быстро убирать последствия атаки.
Напомним, Воздушные силы ВСУ рассказали о более полутора десятков попадании целей ВС РФ по Киеву при обстреле ночью 21 июня.
Массированная атака ВС РФ по Киеву убила одного человека, в столице были сильные разрушения и пожары.