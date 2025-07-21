Вынесли телефоны и планшеты: в Киеве ограбили магазин, пострадавший от ударов ВС РФ (видео)

Продавцы возле метро "Лукьяновская" жалуются на мародерство. После массированного удара ВС РФ грабители уносили мобильные телефоны, планшеты и прочую технику.

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Российская комбинированная атака по Киеву в ночь на 21 июля причинила сильные разрушения. Возле станции входа на станцию метро "Лукьяновская" не уцелел ни один магазин, сообщили корреспонденты ТСН.

Метро Лукьяновская возобновила работу после обстрела

Продавцы техники жаловались на мародерство в их магазинах: грабители унесли мобильные телефоны и планшеты.

"Кроме того, что их магазинчики пострадали от прилетов, они говорят, что наведывались мародеры. Продавцы пока ничего не успели посчитать, но увидели в магазинчиках последствия проникновения людей", — говорится в сюжете.

Один из работников магазина кратко объяснил ситуацию так: "Размародерили телефоны, планшеты и аксессуары".

Станция метро Лукьяновская возобновила работу после обстрела еще в 11:00. Также открыт проезд по улице, общественный транспорт работает.

Сейчас на месте российских ударов работают коммунальщики, которым удается быстро убирать последствия атаки.

Напомним, Воздушные силы ВСУ рассказали о более полутора десятков попадании целей ВС РФ по Киеву при обстреле ночью 21 июня.

Массированная атака ВС РФ по Киеву убила одного человека, в столице были сильные разрушения и пожары.