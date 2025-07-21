Ночная атака ВС РФ: в Киеве зафиксировано более 15 прямых попаданий, — Игнат (видео)

Силы ПВО пытаются уничтожать вражеские цели еще на подлете к населенным пунктам, но это не всегда удается. В командовании отдельно отметили, что ни одна из российских ракет — "Кинжал", "Калибр" и Х-101 — не достигли своих целей.

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Как пояснил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, ночь была тяжелой не только для столицы, но и для других регионов Украины. По его словам, Киев в очередной раз стал мишенью для противника, а удары сопровождались массированными атаками на Харьков и другие области.

Также Юрий Игнат отметил, что атака на столицу не является чем-то исключительным, ведь россияне уже неоднократно наносили подобные удары. В то же время он отметил, что значительную сложность для украинской ПВО составляют ударные дроны, которые сначала летят на большой высоте, а затем резко снижаются и атакуют цели.

"Сегодня, пожалуй, нет особенностей атаки, потому что таких атак мы видели много. По Киеву есть именно прямых попаданий по определенным объектам более полутора десятков, остальные — видим чрезвычайно серьезные повреждения по районам города, где падали сбитые цели... Без этого, к сожалению, не обходится", — отметил он.

Более того, он рассказал, что украинские силы противовоздушной обороны пытаются уничтожать дроны и ракеты еще на подлете к населенным пунктам, однако это не всегда удается из-за тактики противника, который атакует прифронтовые территории беспилотниками типа "Шахед", которые трудно перехватываются.

Что известно об атаке столицы 21 июля

Отметим, что ночью 21 июля враг атаковал столицу дармовыми БпЛА типа "Шахед", а также наносили удары крылатыми ракетами по городу.

В частности, массированная атака российской армии по Киеву унесла жизнь одного человека. После взрывов ракет и БПЛА в столице чрезвычайники зафиксировали сильные разрушения и пожары.

Кроме этого, российские ракеты и дроны ранили семерых жителей столицы, один человек погиб. Многие гражданские объекты, включая жилые дома, детский сад и супермаркет, получили сильные повреждения. В общем, разрушения и падение обломков зафиксировано в семи районах столицы: в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.