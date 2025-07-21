Нічна атака ЗС РФ: у Києві зафіксовано понад 15 прямих влучань, — Ігнат (відео)

Сили ППО намагаються знищувати ворожі цілі ще на підльоті до населених пунктів, але це не завжди вдається. У командуванні окремо наголосили, що жодна з російських ракет — "Кинджал", "Калібр" та Х-101 — не досягли своїх цілей.

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Як пояснив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, ніч була важкою не лише для столиці, а й для інших регіонів України. За його словами, Київ вкотре став мішенню для противника, а удари супроводжувалися масованими атаками на Харків та інші області.

Також Юрій Ігнат зазначив, що атака на столицю не є чимось винятковим, адже росіяни вже неодноразово завдавали подібних ударів. Водночас він наголосив, що значну складність для української ППО становлять ударні дрони, які спершу летять на великій висоті, а потім різко знижуються та атакують цілі.

"Сьогодні, мабуть, немає особливостей атаки, тому, що таких атак ми бачили багато. По Києву є саме прямих влучань по певних об'єктах більш як півтора десятка, решта – бачимо надзвичайно серйозні ушкодження по районах міста, де падали збиті цілі… Без цього, на жаль, не обходиться", — зазначив він.

Ба більше, він розповів, що українські сили протиповітряної оборони намагаються знищувати дрони та ракети ще на підльоті до населених пунктів, однак це не завжди вдається через тактику противника, який атакує прифронтові території безпілотниками типу "Шахед", які важко перехоплюються.

Що відомо про атаку столиці 21 липня

Зазначимо, що вночі 21 липня ворог атакував столицю дарними БпЛА типу "Шахед", а також завдавали ударів крилатими ракетами по місту.

Зокрема, масована атака російської армії по Києву забрала життя однієї людини. Після вибухів ракет і БПЛА у столиці надзвичайники зафіксували сильні руйнування та пожежі.

Окрім цього, російські ракети та дрони поранили сімох жителів столиці, одна людина загинула. Багато цивільних об'єктів, включно з житловими будинками, дитячим садком і супермаркетом, зазнали сильних ушкоджень. Загалом, руйнування і падіння уламків зафіксовано в семи районах столиці: у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському.