Винесли телефони та планшети: у Києві пограбували магазин, що постраждав від ударів ЗС РФ (відео)

Продавці біля метро "Лук'янівська" скаржаться на мародерство. Після масованого удару ЗС РФ грабіжники вкрали мобільні телефони, планшети та іншу техніку.

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Російська комбінована атака по Києву в ніч на 21 липня завдала сильних руйнувань. Біля станції входу на станцію метро "Лук'янівська" не вцілів жоден магазин, повідомили кореспонденти ТСН.

Метро Лук'янівська відновило роботу після обстрілу

Продавці техніки скаржилися на мародерство в їхніх магазинах: грабіжники забрали мобільні телефони та планшети.

"Крім того, що їхні магазинчики постраждали від прильотів, вони кажуть, що навідувалися мародери. Продавці поки що нічого не встигли порахувати, але побачили в магазинчиках наслідки проникнення людей", — ідеться в сюжеті.

Один із працівників магазину коротко пояснив ситуацію так: "Розмародерили телефони, планшети та аксесуари".

Станція метро Лук'янівська відновила роботу після обстрілу ще об 11:00. Також відкрито проїзд вулицею, громадський транспорт працює.

Зараз на місці російських ударів працюють комунальники, яким вдається швидко прибирати наслідки атаки.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ розповіли про понад півтора десятка влучань цілей ЗС РФ по Києву під час обстрілу вночі 21 червня.

Масована атака ЗС РФ по Києву вбила одну людину, у столиці були сильні руйнування і пожежі.