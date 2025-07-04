Успеть перезарядить ПВО: как Россия пытается наносить удары в одну точку и что из этого получается

В ночь на 4 июля Россия осуществила крупнейшую воздушную атаку на Украину с начала войны — более 550 дронов и ракет попали по Киеву и другим городам. Фокус выяснил есть ли определенная системность вражеских атак, когда возможен повторный массированный удар и как противодействовать этим атакам.

Related video

В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами, объявив воздушную тревогу по всей стране. Основной удар пришелся на Киев, где зафиксированы значительные разрушения и пострадавшие.

По данным начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это была самая масштабная воздушная атака РФ с начала полномасштабного вторжения. По данным Воздушных сил ВСУ, было выпущено 550 воздушных целей, из которых более 330 — "Шахеды", что стало новым "рекордом" по их количеству за одну атаку.

Обстрелы Украины 4 июля 2025 года: РФ изменила тактику атак

По словам военного эксперта Романа Свитана, российское командование сознательно избегает системности в своих действиях, чтобы усложнить украинским силам ПВО прогнозирование и подготовку к атакам.

Эксперт объясняет, что российские атаки являются комплексными, спланированными под определенное время и последовательность действий. Такие удары могут происходить каждую неделю, а их целью является перегрузка украинской противовоздушной обороны.

Свитан обращает внимание на проблему точечных ударов России по ключевым городам — Киеву, Запорожью, Днепру, Харькову, Сумам, Одессе. По его словам, враг использует тактику "пробивания" ПВО, сосредотачивая удары в одной точке, что позволяет проходить оборону "как нож сквозь масло". Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить равномерное покрытие всей линии фронта и избежать распыления сил.

"Если мы будем гонять мобильные группы по всей Украине, кто-то будет истощен, а кто-то — без дела. Это недопустимо", — говорит Фокусу Свитан.

Военный эксперт Павел Нарожный, соглашается со словами Романа Свитана, что россияне постоянно совершенствуют свои методы, чтобы найти пробелы в системе ПВО и максимально усложнить ее работу.

Нарожный отмечает, что российские атаки не имеют статической схемы. Они используют комбинацию ударных дронов типа "Шахед", баллистических и крылатых ракет, а также разведывательных беспилотников, которые играют ключевую роль в корректировке ударов.

"Сначала идут "Шахеды", потом баллистика, а за ними крылатые ракеты. Но это не фиксированная система. Они постоянно миксуют, меняют тактику с каждой атакой. Такой подход направлен на то, чтобы перегрузить украинскую ПВО и воспользоваться возможными слабыми местами", — объясняет Фокусу эксперт.

Одним из главных вызовов, по словам Нарожного, является скорость перезарядки систем ПВО, таких как IRIS-T или Patriot, которая занимает от 5 до 15 минут в зависимости от типа системы. Эксперт подчеркивает, что враг надеется на истощение боеприпасов или задержку в перезарядке, что дает ему шанс для успешного удара.

Особое внимание Нарожный обращает на роль разведывательных дронов.

"Эти дроны не просто так летают. Они фиксируют, где и как сбивают "Шахеды", анализируют эффективность ПВО. Благодаря этому противник может быстро корректировать траектории крылатых ракет или других средств поражения, адаптируясь к действиям украинской обороны в реальном времени. Они ищут дыры в нашей системе ПВО, и если находят неприкрытый участок, то бьют именно туда", — добавляет эксперт.

Нарожный отмечает, что статической системы атак у россиян не существует. Такая изменчивость заставляет украинские силы ПВО постоянно адаптироваться, что требует не только современного оборудования, но и высокой координации и подготовки личного состава.

Карта ночных ударов по Украине 4 июля 2025 года

Массированные обстрелы Киева: как противодействовать налету "Шахедов"

Роман Свитан подчеркивает, что для эффективной защиты необходимо создать плотную систему противодействия, которая будет охватывать всю линию фронта — примерно 2 тысячи километров от Одессы до Беларуси.

Для этого военный эксперт предлагает комплексный подход. На первой линии обороны должны работать мобильные группы, оснащенные пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), зенитно-ракетными комплексами малой дальности и перехватчиками, в частности беспилотниками.

"У нас есть несколько тысяч мобильных групп с пулеметами, но их нужно усилить ПЗРК и ЗРК, а также научить работать с перехватчиками. Все эти силы должны быть объединены в единую систему, которая будет действовать вдоль линии фронта", — говорит эксперт.

На втором эшелоне обороны, по словам Свитана, должны работать объектовые системы ПВО, которые включают зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, а также авиацию — истребители и легкомоторные самолеты. Их задача — уничтожать те цели, которые прорвались через первый рубеж.

"Такой режим работы является единственно возможным в условиях высокой плотности вражеских беспилотников", — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что предложенная система может защитить от большинства аэроцелей, в частности дронов, хотя против баллистических ракет нужны дополнительные меры. Он призывает к быстрому внедрению единой системы ПВО, которая будет сочетать современные технологии, четкую координацию и высокую подготовку личного состава.

Для эффективного противодействия, по мнению Павла Нарожного, необходимо усилить системы раннего обнаружения и увеличить плотность ПВО на ключевых направлениях.

"Разведывательные дроны — это "глаза врага". Их нужно сбивать как можно быстрее, чтобы исключить корректировку ударов. Кроме того, важным является совершенствование логистики для быстрой перезарядки систем ПВО и обеспечения достаточного количества боеприпасов", — подчеркивает эксперт.

Нарожный призывает к комплексному подходу, который сочетает современные технологии, такие как зенитные дроны и ПЗРК, с четкой координацией между подразделениями.

"Враг постоянно ищет способы нас обойти. Мы должны быть быстрее, умнее и всегда готовыми к их новым трюкам", — заключает он.

Напомним, вечером 3 июля над столицей почти час кружил неизвестный дрон. Меньше чем за десять часов Киев пережил один из самых мощных ракетно-дронных обстрелов. Эксперты предупреждают: такие дроны — не просто "глаза врага", а предпосылка к новым атакам.

Также Фокус сообщал, что во время разбора завалов в Святошинском районе в результате атаки на Киев 4 июля спасатели обнаружили погибшего человека.