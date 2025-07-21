Росіяни вщент розбомбили квартиру української королеви краси Богдани Тарасик (фото)

Переможниця конкурсу Miss Ukraine International-2018 Богдана Тарасик після чергового російського обстрілу Києва залишилась без квартири. Модель опублікувала фото вщент знищеного житла.

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У своєму Instagram українка поділилася фотографіями зруйнованої оселі й додала, що її родина дивом врятувалася завдяки дотриманню сигналів повітряної тривоги. Судячи з кадрів, житло вигоріло дотла.

"Квартири у нас більше немає. На її місці тепер просто чорна діра і попіл. Дякую всім, хто питав. Мама врятувалася, бо не нехтувала тривогою. Котика теж врятували, але поки що він у стаціонарі у ветеринарній клініці", — написала модель.

Наслідок атаки на Київ 21 липня Фото: Instagram

Замість квартири тепер діра

Богдана Тарасик зазначила, що квартира розташовувалася на другому поверсі житлового комплексу, що, здавалося б, мало гарантувати відносну безпеку на фоні атак. "Який шанс, що влучання буде на другий поверх будинку із внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний. Але тепер тут просто діра", — підкреслила модель.

Зруйнована квартира Богдани Тарасик Фото: Instagram

Богдана написала, що їй терміново потрібен ветеринар для кота. "Терміново!! Потрібен ветеринар в Києві. Які клініки працюють? Ніхто трубку не бере з тих, кого знаходжу в Гугл", — зазначила жінка.

Кіт Богдани Тарасик вижив Фото: Instagram

У ніч на 21 липня РФ здійснила чергову масовану атаку на українські міста, спрямувавши значну кількість дронів та ракет саме на столицю. За попередніми даними, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Біографія Богдани Тарасик

Модель родом з Кривого Рогу (Дніпропетровська область). Стала переможницею конкурсу Miss Ukraine International-2018. Після цього представляла Україну на міжнародному конкурсі Miss International-2018 в Токіо, а потім працювала моделлю, брала участь в різних модних показах, зокрема презентаціях нових колекцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У ніч на 17 червня росіяни також здійснили масштабну атаку на українські міста. Найбільше постраждала столиця. Ми публікували реакцію заплаканої Джамали, Єфросиніної у метро та Сумської в підвалі.

Крім того, українська співачка Софія Ротару відреагувала на масований обстріл росіянами столиці України, внаслідок якого загинуло 14 людей.

Телеведуча Леся Нікітюк також розповіла, як рятується із сином від смогу в Києві.