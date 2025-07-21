Россияне полностью разбомбили квартиру украинской королевы красоты Богданы Тарасик (фото)

Победительница конкурса Miss Ukraine International-2018 Богдана Тарасик после очередного российского обстрела Киева осталась без квартиры. Модель опубликовала фото полностью уничтоженного жилья.

Related video

В своем Instagram украинка поделилась фотографиями разрушенного дома и добавила, что ее семья чудом спаслась благодаря соблюдению сигналов воздушной тревоги. Судя по кадрам, жилье выгорело дотла.

"Квартиры у нас больше нет. На ее месте теперь просто черная дыра и пепел. Спасибо всем, кто спрашивал. Мама спаслась, потому что не пренебрегала тревогой. Котика тоже спасли, но пока он в стационаре в ветеринарной клинике", — написала модель.

Последствия атаки на Киев 21 июля Фото: Instagram

Вместо квартиры теперь дыра

Богдана Тарасик отметила, что квартира располагалась на втором этаже жилого комплекса, что, казалось бы, должно было гарантировать относительную безопасность на фоне атак. "Какой шанс, что попадание будет на второй этаж дома из внутреннего двора? Мы думали, что минимальный. Но теперь здесь просто дыра", — подчеркнула модель.

Разрушенная квартира Богданы Тарасик Фото: Instagram

Богдана также написала, что ей срочно нужен ветеринар для кота. "Срочно!!! Нужен ветеринар в Киеве. Какие клиники работают? Никто трубку не берет из тех, кого нахожу в Гугл", — отметила женщина.

Кот Богданы Тарасик выжил Фото: Instagram

В ночь на 21 июля РФ осуществила очередную массированную атаку на украинские города, направив значительное количество дронов и ракет именно на столицу. По предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Биография Богданы Тарасик

Модель родом из Кривого Рога (Днепропетровская область). Стала победительницей конкурса Miss Ukraine International-2018. После этого представляла Украину на международном конкурсе Miss International-2018 в Токио, а затем работала моделью, участвовала в различных модных показах, в частности презентациях новых коллекций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ночь на 17 июня россияне также осуществили масштабную атаку на украинские города. Больше всего пострадала столица. Мы публиковали реакцию заплаканной Джамалы, Ефросининой в метро и Сумской в подвале.

Кроме того, украинская певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел россиянами столицы Украины, в результате которого погибли 14 человек.

Телеведущая Леся Никитюк также рассказала, как спасается с сыном от смога в Киеве.