Беременная жена нардепа от "Слуги народа" показала, что осталось от их квартиры в Киеве (фото)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Жупанин остался без квартиры после атаки ВС РФ на Киев в ночь на 21 июля.

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Что осталось от их апартаментов на втором этаже в ЖК "Львовский квартал", показала супруга нардепа, Богдана, в своем Instagram. Она опубликовала видео, где стоит в зияющей дыре обгоревшей квартиры.

"Не думала, что на 9 месяце беременности буду разбирать остатки своей квартиры – той самой, которая сегодня появилась во всех медиа. Моя мама выжила только потому, что после воздушной тревоги ушла в укрытие. Казалось бы, второй этаж, внутренний двор — шанс, что туда попадет что-то, почти нулевой. Но именно тот один на тысячу сегодня случился. Ее сознательное решение – прятаться – спасло ей жизнь", – пишет она.

Автор просит всех не игнорировать тревоги и спускаться в укрытие, а о своих планах говорит следующее:

"А мы сейчас начинаем новый период. Будем жить с мужем, мамой и тремя животными, и будем ждать наших малышей, которые должны появиться уже через 2-3 недели. Слишком много они у меня забрали. Но у меня еще много очень ценного, что я попытаюсь уберечь что есть сил".

Жупанина продемонстрировала фото жилья до и после обстрела, а также написала, что в 2022 году российские оккупанты забрали ее отца, а в 2025-м – ее дом.

То, что осталось от квартиры Фото: Скриншот и то, какой она была до обстрела Фото: Скриншот

Она также показала обломки вражеского дрона и вид из разрушенной квартиры.

квартира получила серьезные повреждения Фото: bohdana_zhupanyna/instagram Богдана Жупанина осматривает последствия атаки Фото: bohdana_zhupanyna/instagram

Андрей Жупанин, муж Богданы, также сообщил о том, что произошло.

"Здесь еще вчера была квартира моей любимой жены. Сегодня ночью она сгорела дотла из-за российско-иранского шахеда. Никто не пострадал. Мама Богданы спасла себя, спустившись в укрытие после начала тревог. Кот Семен тоже жив и находится сейчас в ветеринарной клинике на обследовании. Имущество потеряно. Мама особенно переживает по поводу фотографий. Не игнорируйте сигналы тревоги", – написал он в Facebook.

Квартира Жупаниных выгорела дотла

Что известно об Андрее Жупанине

Андрей Жупанин – депутат XI созыва партии "Слуга народа". На сайте политсилы он указан как заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Год назад Андрей Жупанин стал фигурантом журналистского расследования Bihus.info. Народного депутата уличили в том, что он часто посещал Лондон, где проводил время с женой, посещал музеи, рестораны и жил в элитных апартаментах ориентировочной стоимостью более 5 000 фунтов стерлингов в месяц.

Это происходило в то время, когда в Украине начал действовать запрет на выезд депутатов из страны по негосударственным делам, введенный в 2023 году решением СНБО.

Оказалось, что в августе 2022-го, в разгар полномасштабной войны, Жупанин поступил на обучение в London Business School (Лондонской Бизнес Школы), где даже получил стипендию на частичное покрытие стоимости обучения в 2023-м.

Состоянием семьи тогда заинтересовались в НАПК. После проверки декларации выяснилось, что Жупанин записал на жену Богдану 1, 5 млн грн, $182 000, 195 000 евро и 130 000 британских фунтов стерлингов. Нардеп уверял, что якобы такие цифры о своем состоянии назвала ему его жена, и записал он все "с ее слов".

НАПК обнаружили, что в течение 1998-2023 гг его жена заработала всего 235 656,07 грн (без налогов), а других источников доходов у нее не было. В итоге проверяющие пришли к выводу об "отсутствии фактов незаконного обогащения" у народного депутата.

Ранее Фокус писал, что в полиции опровергли информацию о мародерстве на Лукьяновке после ночного обстрела Киева ВС РФ.

Россия атаковала столицу дронами и крылатыми ракетами, в результате чего пострадали семь районов столицы. Известно об одном погибшем и девяти раненых.