У лікарні з пораненнями: "Шахед" влучив у квартиру голови НСХУ

Один із "Шахедів" під час масованої атаки на Київ у ніч на 10 липня влучив у квартиру голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського в Шевченківському районі столиці.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Ганна Ярова. За її словами, внаслідок вибуху він дістав осколкові поранення та зазнав значної крововтрати. Вона додала, що дружина Тамара і син художника Олексій у безпеці, і побажала йому пережити цей страшний удар.

Ганна оголосила збір для допомоги потерпілому.

Наслідки дронової атаки на будинок, де живе сім'я художника Фото: Facebook

Вона також опублікувала відео з Чернявським із лікарняної палати.

"Дорогі мої друзі, колеги, дорога мистецька сім'я, всупереч усьому, незважаючи на нищівний обстріл, незважаючи на мої численні поранення, за цю ніч, найголовніше — ми разом! Тільки разом і до перемоги. Національна спілка художників України, яку я маю честь очолювати, вона працює, вона розвивається, вона модернізується", — сказав він.

Зазначимо, що після обстрілу Сум 13 квітня, коли внаслідок терористичної атаки ЗС РФ на місто "Іскандерами" загинули 35 осіб, ще 127 постраждали, Чернявський поділився фото підписаного снаряда, адресувавши його ворогам "за принесене горе". У підписі до знімка, окрім Сум, він також згадав Кривий Ріг, де 4 квітня загинули 18 осіб через обстріл російської армії.

Фото: Костянтин Чернявський/Facebook

Також під час останньої атаки на Київ суттєво постраждав офіс "5 каналу". На щастя, ніхто зі співробітників не поранений, але є руйнування в студії, знищено частину знімальної техніки та пошкоджено робочі місця, розповіли в Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, в ніч на 10 липня Київ атакували 200 "Шахедів" і 14 ракет. Наслідки атаки балістикою і дронами зафіксували в шести районах столиці. Унаслідок удару загинуло двоє людей, ще 25 дістали поранення різного ступеня тяжкості.