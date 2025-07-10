Посікло уламками: у Києві зросла кількість поранених після удару РФ

Після масованого комбінованого удару РФ по Києву зросла кількість людей, які звернулись за допомогою до лікарів та органів влади. У перші години після повітряної атаки було відомо про 16 постраждали. Згодом їх стало більше. Кияни отримали поранення уламками скла, які розлітались під час вибухів.

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Оновлення щодо ситуації у Києві опублікував глава Київської ОВА Тимур Ткаченко. О 14:56 год посадовець написав у Telegram, що через "російський терор" все більше громадян звертаються за допомогою. Згідно з даними військової адміністрації, постраждалих — 24 особи. Серед постраждалих — 17-річний підліток. Кількість загиблих — двоє, і поки змін немає, ідеться у дописі.

Ткаченко повідомив, що руйнування зафіксовані у шести районах столиці: Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Подільському, Солом'янському, Шевченківському. Найбільше пошкоджень — у Шевченківському (12 локацій, серед них — сім житлових будинків, а також офіси) та Подільському (шість локацій, з них — один житловий будинок). Глава ОВА зауважив, що мешканці однієї багатоповерхівки у повному складі спустились у сховище і завдяки цьому ніхто не поранений.

"Всі були в укритті, ніхто не постраждав. Тому ще раз наголошую на важливості захисних споруд цивільного захисту!" — написав він.

У решті районів — незначні пошкодження через падіння уламків, ідеться у дописі посадовця. Інших деталей немає.

Удар по Києву — інформація від МВС

Тим часом вдень 10 липня глава МВС Ігор Клименко розповів про наслідки удару РФ по Києву. Міністр уточнив вік двох загиблих: одній з жінок 65 років, другій — 22. З його слів, на місця падіння уламків та у точки влучання прибули вибухотехніки та рятувальники. Серед іншого, на місцях прильотів працюють роботизовані системи, заявив він. Місце, яке відвідав Клименко, — це Шевченківський район: надають допомогу людям з багатоповерхівок, у яких постраждали горішні поверхи.

"Ми разом з військовою адміністрацією, волонтерами, медиками, поліцейськими та рятувальниками евакуювали звідси усіх людей", — заявив міністр.

Удар по Києву - Клименко відвідав Шевченківський район Фото: Ігор Клименко/Telegram

Нічний удар РФ 10 липня — деталі

Зазначимо, в ніч на 10 липня ЗС РФ вдарили по Києву більш як 400 засобами ураження, повідомили у Повітряних силах. Росіяни запустили 397 дронів-камікадзе та імітаторів, а також 18 ракет різних типів. Засоби ППО збили 164 "Шахеда", подавили пристроями РЕБ 204 цілей(імітатори, ракети), збили 14 ракет (усі вісім балістичних "Іскандерів" та усі шість Х-101).

Тим часом столична влада підтвердила вибухи та влучання у Києві. Міський голова Віталій Кличко заявив, що російський удар повністю зруйнував амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1. У десятку локацій у різних районах міста почались пожежі. Згодом стало відомо про двох жертв: загинуло дві жінки у Подільському районі.

Нагадуємо, на відео ТСН показали жительок зруйнованого будинку на Подолі, у якому загинули обидві жертви.