Обстріл Києва: сусіди розповіли, як загинула 22-річна поліцейська (відео)

Під час удару Російської Федерації по Києву, який стався в ніч на 10 липня, загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага. Дівчина на мить повернулась додому і саме тоді у квартиру влетів російський засіб ураження. Інша загибла — хвора сусідка, яка жила поверхом нижче. Національна поліція України висловила співчуття родині колеги.

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Вибухова хвиля повністю зруйнувала квартиру на п'ятому поверсі будинку у Подільському районі Києва, ідеться в сюжеті Телевізійної служби новин. На відео показали жительок будинку, які пережили наліт ЗС РФ. Одна з них розповіла про повністю потрощену квартиру: тепер там немає ні вікон, ні дверей, ні меблів. Інша описала, як загинули дві українки, яких цієї ночі убили росіяни.

Удар по Києву — історія загибелі киянок див. з 2:20

Журналістка ТСН поспілкувалась з мешканкою першого поверху в будинку на Подолі, який потрапив під удар РФ. З її слів, одна з загиблих — жінка старшого віку, яка мала проблеми зі здоров'ям. Їй було важко ходити після операції на спині, а жила вона на четвертому поверсі. На відео чути, що загибла отримала поранення і її не змогли врятувати.

"Тут землячка моя загинула, з села. На четвертому поверсі [жила]. Вона не могла спуститись. Попало, і стекла кров'ю, сказали", — пояснила жінка.

Інша жертва росіян — 22-річна сусідка, яка мешкала на п'ятому поверсі, розповіла киянка. Під час тривоги жінка почала спускатись у сховище, дійшла до 3 поверху, а потім згадала про паспорт і повернулась додому: саме тоді стався приліт.

"Молода дівчина там теж загинула, 22 роки. І все, і зразу її", — сказала сусідка.

Удар по Києву — деталі

Ім'я однієї з загиблих повідомили в ВМС України — це 22-річна Марія Дзюмага. Відомство написало, що Марія працювала в управлінні поліції Київського метрополітену. На службі — з 2023 року. На сторінці Facebook управління поліції Києва вказано, що дівчина була "добра, життєрадісна, щира, відповідальна та любила свою професію". Колеги написали слова скорботи та співчувають родині загиблої.

"Розділяємо біль тяжкої втрати з сім’єю, рідними й друзями Марії. Схиляємо голови у скорботі. Вона назавжди залишиться в наших серцях", — ідеться у дописі.

Деталі російського удару по Києву

Зазначимо, в ніч на 10 липні ЗС РФ вдарили по Києву дронами-камікадзе "Шахед" та ракетами різних типів, писав Фокус на основі інформації у моніторингових каналах та Повітряних сил. Глава Київської міської військової адміністрації підтвердив, що росіяни влучили по кількох житлових будинках. На той момент було відомо про пошкодження у двох районах — Шевченківському та Дарницькому. Мер Києва повідомив, що у кількох точках зайнялись пожежі, до яких попрямували спецмашини ДСНС.

Зранку Повітряні сили ЗСУ заявили, що росіяни запустили по українцях понад 400 засобів ураження, більшість яких летіла у бік Києва. ЗС РФ застосували "Шахеди" та дрони-імітатори (сумарно 397 БПЛА), а також 18 ракет: вісім балістичних "Іскандерів", шість крилатих Х-101, чотири зенітні С-300.

Нагадуємо, під час удару РФ по Києву 10 липня постраждав офіс "5 каналу": журналісти показали, як виглядає серйозно пошкоджена студія.