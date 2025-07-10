Офіс "5 каналу" зазнав руйнувань під час удару по Києву: мовлення призупинене (фото, відео)

Під час масованого обстрілу Києва 10 липня постраждав офіс "5 каналу". Суттєвих пошкоджень зазнала студія, частина знімальної техніки була знищена.

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Пошкоджень зазнали робочі місця, проте ніхто зі співробітників каналу, що перебували в офісі під час нічної зміни, не постраждав. На сторінці у Facebook представники "5 каналу" повідомили, що мовлення в телевізійному ефірі внаслідок ворожої атаки припинилося й не може бути оперативно відновлене.

Наразі мовлення телеканалу триває лише на YouTube.

"Сподіваюся, що вже сьогодні о 13:00 відновимо етер — побачите наших прекрасних ведучих живими, здоровими і усміхненими", — сказав генеральний директор каналу Володимир Мжельський.

Колишній власник "5 каналу", п'ятий президент, народний депутат України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко показав у Facebook фото наслідків ворожого удару. За його словами, крилата ракета та понад 30 "Шахедів" били в одну точку з першої години ночі до четвертої ранку.

Руйнування студії "5 каналу" після російського обстрілу Фото: Петро Порошенко / Facebook

Петро Порошенко розповів, що окупанти вдарили у будівлю телеканалу та знищили частину обладнання, проте колектив не постраждав, оскільки чергова група вчасно перейшла до сховища. Він нагадав, що цей удар по каналу був другим за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Робочі місця "5 каналу" зазнали руйнувань під час обстрілу 10 липня Фото: Петро Порошенко / Facebook ОФіс 5 каналу після нічної атаки на Київ 10 липня Фото: Петро Порошенко / Facebook

Обстріл Києва 10 липня: деталі

Під час нічної атаки на Київ 10 липня росіяни атакували столицю ударними дронами типу "Шахед" і балістичними ракетами. Обстріл тривав майже 10 годин, пошкодження фіксувалися у 8 районах міста. Станом на 6 ранку було відомо про двох загиблих жінок та 16 постраждалих киян, у Подільському районі було повністю знищено амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо, 4 липня внаслідок російської атаки постраждали три відділення "Нової Пошти" у Києві, а також влучання було зафіксовано біля сортувального депо.

Дім родини гендиректора "5 каналу" Володимира Мжельського в селищі Мархалівка Київської області був зруйнований під час атаки РФ 25 травня.