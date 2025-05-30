"Досі відходять від стресу": дім родини гендиректора "5 каналу" зруйнований під час атаки РФ

В селищі Мархалівка Київської області під час ворожого масованого обстрілу 25 травня було зруйновано будинок родини генерального директора "5 каналу" Володимира Мжельського.

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Про це повідомила 30 травня народна депутатка України Ірина Геращенко у Facebook.

"Це все, що залишилося від затишного гостинного дому родини редактора 5 канал Володимира Мжельського", — написала Геращенко.

Парламентарка розповіла, що в селі Мархалівка під час масового обстрілу Київщини в ніч на 25 травня в селі Мархалівка була зруйнована ціла вулиця.

"Родина Володі й Анжеліки Мжельських досі відходить від стресу, тому тільки зараз розповідаємо про цей жах", — пояснила депутатка.

За словами Геращенко, усі члени сім'ї Мжельських залишилися живими, проте дітей посікло склом. Їм надавали допомогу медики в лікарні. Будинок і автомобіль подружжя було знищено вщент.

Росіяни зруйнували будинок гендиректора "5 каналу" в Київській області Фото: Facebook / Iryna Gerashchenko

Масований обстріл 25 травня: деталі

Росія в ніч на 25 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Під ударом безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", крилатих ракет Х-101 та ракет типу "Калібр" були зокрема столиця та Київська область. Наслідком стали руйнування та пожежі, у Києві та області повідомляли про поранених, а у Бучанському та Обухівському районах загинули три людини.

Медіа того ж дня показали вулицю села Мархалівка Фастівського району на Київщині, яка була практично повністю знищена атакою РФ.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог у день масштабної атаки по Україні 25 травня опублікував допис, у якому назвав невибіркові вбивства росіянами жінок і дітей у їхніх домівках порушенням Женевських мирних протоколів і закликав негайно припинити вогонь.