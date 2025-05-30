"До сих пор отходят от стресса": дом семьи гендиректора "5 канала" разрушен во время атаки РФ

В поселке Мархаловка Киевской области во время вражеского массированного обстрела 25 мая был разрушен дом семьи генерального директора "5 канала" Владимира Мжельского.

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Об этом сообщила 30 мая народный депутат Украины Ирина Геращенко в Facebook.

"Это все, что осталось от уютного гостеприимного дома семьи редактора 5 канал Владимира Мжельского", — написала Геращенко.

Парламентарий рассказала, что в селе Мархалевка во время массового обстрела Киевщины в ночь на 25 мая в селе Мархалевка была разрушена целая улица.

"Семья Володи и Анжелики Мжельских до сих пор отходит от стресса, поэтому только сейчас рассказываем об этом ужасе", — пояснила депутат.

По словам Геращенко, все члены семьи Мжельских остались живы, однако детей посекло стеклом. Им оказывали помощь медики в больнице. Дом и автомобиль супругов были уничтожены до основания.

Россияне разрушили дом гендиректора "5 канала" в Киевской области Фото: Facebook / Iryna Gerashchenko

Массированный обстрел 25 мая: детали

Россия в ночь на 25 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине. Под ударом беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед", крылатых ракет Х-101 и ракет типа "Калибр" были в частности столица и Киевская область. Следствием стали разрушения и пожары, в Киеве и области сообщали о раненых, а в Бучанском и Обуховском районах погибли три человека.

Медиа в тот же день показали улицу села Мархаловка Фастовского района Киевской области, которая была практически полностью уничтожена атакой РФ.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в день масштабной атаки по Украине 25 мая опубликовал сообщение, в котором назвал неизбирательные убийства россиянами женщин и детей в их домах нарушением Женевских мирных протоколов и призвал немедленно прекратить огонь.