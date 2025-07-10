Офис "5 канала" подвергся разрушениям во время удара по Киеву: вещание приостановлено (фото, видео)

Во время массированного обстрела Киева 10 июля пострадал офис "5 канала". Существенные повреждения получила студия, часть съемочной техники была уничтожена.

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Повреждения получили рабочие места, однако никто из сотрудников канала, находившихся в офисе во время ночной смены, не пострадал. На странице в Facebook представители "5 канала" сообщили, что вещание в телевизионном эфире в результате вражеской атаки прекратилось и не может быть оперативно восстановлено.

Сейчас вещание телеканала продолжается только на YouTube.

"Надеюсь, что уже сегодня в 13:00 возобновим эфир — увидите наших прекрасных ведущих живыми, здоровыми и улыбающимися", — сказал генеральный директор канала Владимир Мжельский.

Бывший владелец "5 канала", пятый президент, народный депутат Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко показал в Facebook фото последствий вражеского удара. По его словам, крылатая ракета и более 30 "Шахедов" били в одну точку с часу ночи до четырех утра.

Разрушение студии "5 канала" после российского обстрела Фото: Петр Порошенко / Facebook

Петр Порошенко рассказал, что оккупанты ударили в здание телеканала и уничтожили часть оборудования, однако коллектив не пострадал, поскольку дежурная группа вовремя перешла в хранилище. Он напомнил, что этот удар по каналу был вторым за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Рабочие места "5 канала" подверглись разрушениям во время обстрела 10 июля Фото: Петр Порошенко / Facebook ОФис 5 канала после ночной атаки на Киев 10 июля Фото: Петр Порошенко / Facebook

Обстрел Киева 10 июля: детали

Во время ночной атаки на Киев 10 июля россияне атаковали столицу ударными дронами типа "Шахед" и баллистическими ракетами. Обстрел длился почти 10 часов, повреждения фиксировались в 8 районах города. По состоянию на 6 утра было известно о двух погибших женщинах и 16 пострадавших киевлян, в Подольском районе была полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, 4 июля в результате российской атаки пострадали три отделения "Новой Почты" в Киеве, а также попадание было зафиксировано возле сортировочного депо.

Дом семьи гендиректора "5 канала" Владимира Мжельского в поселке Мархалевка Киевской области был разрушен во время атаки РФ 25 мая.