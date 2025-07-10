Обстрел Киева: соседи рассказали, как погибла 22-летняя полицейская (видео)

Во время удара Российской Федерации по Киеву, который произошел в ночь на 10 июля, погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. Девушка на мгновение вернулась домой и именно тогда в квартиру влетело российское средство поражения. Другая погибшая — больная соседка, которая жила этажом ниже. Национальная полиция Украины выразила соболезнования семье коллеги.

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Взрывная волна полностью разрушила квартиру на пятом этаже дома в Подольском районе Киева, говорится в сюжете Телевизионной службы новостей. На видео показали жительниц дома, которые пережили налет ВС РФ. Одна из них рассказала о полностью разбитой квартире: теперь там нет ни окон, ни дверей, ни мебели. Другая описала, как погибли две украинки, которых этой ночью убили россияне.

Удар по Киеву — история гибели киевлянок см. с 2:20

Журналистка ТСН пообщалась с жительницей первого этажа в доме на Подоле, который попал под удар РФ. По ее словам, одна из погибших — женщина старшего возраста, которая имела проблемы со здоровьем. Ей было трудно ходить после операции на спине, а жила она на четвертом этаже. На видео слышно, что погибшая получила ранения и ее не смогли спасти.

"Здесь землячка моя погибла, из села. На четвертом этаже [жила]. Она не могла спуститься. Попало, и стекла кровью, сказали", — пояснила женщина.

Другая жертва россиян — 22-летняя соседка, которая жила на пятом этаже, рассказала киевлянка. Во время тревоги женщина начала спускаться в хранилище, дошла до 3 этажа, а потом вспомнила о паспорте и вернулась домой: именно тогда произошел прилет.

"Молодая девушка там тоже погибла, 22 года. И все, и сразу ее", — сказала соседка.

Удар по Киеву — детали

Имя одной из погибших сообщили в ВМС Украины — это 22-летняя Мария Дзюмага. Ведомство написало, что Мария работала в управлении полиции Киевского метрополитена. На службе — с 2023 года. На странице Facebook управления полиции Киева указано, что девушка была "добрая, жизнерадостная, искренняя, ответственная и любила свою профессию". Коллеги написали слова скорби и соболезнуют семье погибшей.

"Разделяем боль тяжелой утраты с семьей, родными и друзьями Марии. Склоняем головы в скорби. Она навсегда останется в наших сердцах", — говорится в заметке.

Детали российского удара по Киеву

Отметим, в ночь на 10 июля ВС РФ ударили по Киеву дронами-камикадзе "Шахед" и ракетами разных типов, писал Фокус на основе информации в мониторинговых каналах и Воздушных сил. Глава Киевской городской военной администрации подтвердил, что россияне попали по нескольким жилым домам. На тот момент было известно о повреждениях в двух районах — Шевченковском и Дарницком. Мэр Киева сообщил, что в нескольких точках загорелись пожары, к которым направились спецмашины ГСЧС.

Утром Воздушные силы ВСУ заявили, что россияне запустили по украинцам более 400 средств поражения, большинство которых летели в сторону Киева. ВС РФ применили "Шахеды" и дроны-имитаторы (суммарно 397 БПЛА), а также 18 ракет: восемь баллистических "Искандеров", шесть крылатых Х-101, четыре зенитные С-300.

Напоминаем, во время удара РФ по Киеву 10 июля пострадал офис "5 канала": журналисты показали, как выглядит серьезно поврежденная студия.