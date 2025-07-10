Посекло обломками: в Киеве возросло количество раненых после удара РФ

После массированного комбинированного удара РФ по Киеву возросло количество людей, которые обратились за помощью к врачам и органам власти. В первые часы после воздушной атаки было известно о 16 пострадавших. Позже их стало больше. Киевляне получили ранения осколками стекла, которые разлетались во время взрывов.

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Обновления по ситуации в Киеве опубликовал глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко. В 14:56 ч чиновник написал в Telegram, что из-за "российского террора" все больше граждан обращаются за помощью. Согласно данным военной администрации, пострадавших — 24 человека. Среди пострадавших — 17-летний подросток. Количество погибших — двое, и пока изменений нет, говорится в заметке.

Ткаченко сообщил, что разрушения зафиксированы в шести районах столицы: Дарницком, Деснянском, Оболонском, Подольском, Соломенском, Шевченковском. Больше всего повреждений — в Шевченковском (12 локаций, среди них — семь жилых домов, а также офисы) и Подольском (шесть локаций, из них — один жилой дом). Глава ОГА отметил, что жители одной многоэтажки в полном составе спустились в убежище и благодаря этому никто не ранен.

"Все были в укрытии, никто не пострадал. Поэтому еще раз подчеркиваю важность защитных сооружений гражданской защиты!" — написал он.

В остальных районах — незначительные повреждения из-за падения обломков, говорится в заметке чиновника. Других деталей нет.

Удар по Киеву — информация от МВД

Тем временем днем 10 июля глава МВД Игорь Клименко рассказал о последствиях удара РФ по Киеву. Министр уточнил возраст двух погибших: одной из женщин 65 лет, второй — 22. По его словам, на места падения обломков и в точки попадания прибыли взрывотехники и спасатели. Среди прочего, на местах прилетов работают роботизированные системы, заявил он. Место, которое посетил Клименко, — это Шевченковский район: оказывают помощь людям из многоэтажек, у которых пострадали верхние этажи.

"Мы вместе с военной администрацией, волонтерами, медиками, полицейскими и спасателями эвакуировали отсюда всех людей", — заявил министр.

Удар по Киеву — Клименко посетил Шевченковский район Фото: Ігор Клименко/Telegram

Ночной удар РФ 10 июля — детали

Отметим, в ночь на 10 июля ВС РФ ударили по Киеву более 400 средствами поражения, сообщили в Воздушных силах. Россияне запустили 397 дронов-камикадзе и имитаторов, а также 18 ракет различных типов. Средства ПВО сбили 164 "Шахеда", подавили устройствами РЭБ 204 целей (имитаторы, ракеты), сбили 14 ракет (все восемь баллистических "Искандеров" и все шесть Х-101).

Тем временем столичная власть подтвердила взрывы и попадания в Киеве. Городской голова Виталий Кличко заявил, что российский удар полностью разрушил амбулаторию Центра первичной медико-санитарной помощи №1. В десятке локаций в разных районах города начались пожары. Впоследствии стало известно о двух жертвах: погибли две женщины в Подольском районе.

Напоминаем, на видео ТСН показали жительниц разрушенного дома на Подоле, в котором погибли обе жертвы.