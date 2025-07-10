В больнице с ранениями: "Шахед" попал в квартиру главы НСХУ

Один из "Шахедов" во время массированной атаки на Киев в ночь на 10 июля попал в квартиру главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского в Шевченковском районе столицы.

Related video

Об этом на своей странице в Facebook рассказала Анна Яровая. По ее словам, в результате взрыва он получил осколочные ранения и понес значительную кровопотерю. Она добавила, что жена Тамара и сын художника Алексей в безопасности, и пожелала ему пережить этот страшный удар.

Анна объявила сбор для помощи пострадавшему.

Последствия дроновой атакии на дом, где живет семья художника Фото: Facebook

Она также опубликовала видео с Чернявским из больничной палаты.

"Дорогие мои друзья, коллеги, дорогая художественная семья, вопреки всему, несмотря на сокрушительный обстрел, несмотря на мои многочисленные ранения, за эту ночь, самое главное – мы вместе! Только вместе и до победы. Национальный союз художников Украины, который я имею честь возглавлять, он работает, он развивается, он модернизируется", – сказал он.

Отметим, что после обстрела Сум 13 апреля, когда в результате террористической атаки ВС РФ на город "Искандерами" погибли 35 человек, еще 127 пострадали, Чернявский поделился фото подписанного снаряда, адресовав его врагам "за принесенное горе". В подписи к снимку, кроме Сум, он также упомянул Кривой Рог, где 4 апреля погибли 18 человек из-за обстрела российской армии.

Фото: Константин Чернявский/Facebook

Также во время последней атаки на Киев существенно пострадал офис "5 канала". К счастью, никто из сотрудников не ранен, но есть разрушения в студии, уничтожена часть съемочной техники и повреждены рабочие места, рассказали в Комитете гуманитарной и информационной политики.

Напомним, в ночь на 10 июля Киев атаковали 200 "Шахедов" и 14 ракет. Последствия атаки баллистикой и дронами зафиксировали в шести районах столицы. В результате удара погибли два человека, еще 25 получили ранения разной степени тяжести.