ВС РФ уничтожили дом 79-летней рекордсменки по написанию радиодиктанта во Львове (фото)
После вражеской атаки на Львов 12 июля врач Кристина Гоянюк, которая прославилась тем, что за 24 года не пропустила ни одного радиодиктанта национального единства, осталась без жилья.
О беде, постигшей 79-летнюю женщину, сообщила известная украинская актриса Римма Зюбина на своей странице в Facebook.
Она рассказала, что познакомилась с Гоянюк в декабре 2020-го. В том же году Зюбила диктовала радиодиктант.
"Накануне моей поездки во Львов на один день были проверены все присланные диктанты и победительницей признана Кристина Гоянюк. Единственная на всю Украину, пани Кристина написала без всякой ошибки. На следующий день мы уже пили кофе и общались так, будто знакомы всю жизнь", – пишет автор.
Актриса потрясена тем, что довелось пережить пожилой женщине.
"Слов недостает, чтобы описать отчаяние и боль, которую я услышала в голосе пани Кристины. Наши слова поддержки и помощь сейчас могут спасти пани Кристину. Власти города оказывают помощь, чтобы снять или приобрести жилье. Но все это не происходит в один день", – отмечает Зюбина и призывает своих поклонников и подписчиков поддержать Гоянюк, оставив номер карты.
По информации Zaxid.net, дом по улице Елены Степановны, 35, в котором проживала пенсионерка, оказался в эпицентре взрыва, и после обследования эксперты признали его не подлежащим восстановлению. Разрушенное жилье снесут.
Сейчас город выплачивает потерпевшим компенсацию на аренду жилья и планирует помочь деньгами на покупку нового.
Кристина Гоянюк в 2020 и 2024 годах была единственной украинкой, которая написала радиодиктант без ошибок.
В беседе с журналистами женщина говорила, что начала писать диктанты благодаря своему папе, который был учителем украинского языка и литературы.
Сначала она с отцом ежегодно вместе писала диктанты, а после его смерти продолжила это делать уже сама.
В прошлом году ее отметили премией 25 тыс. грн от городского совета.
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