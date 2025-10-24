Відомий український письменник відмовився писати Радіодиктант: "Не любив колгоспів"

Напередодні щорічного Радіодиктанту національної єдності, який відбудеться 27 жовтня, відомий український письменник Андрій Кокотюха виступив із гучною заявою.

Письменник заявив, що не братиме участі у флешмобі, оскільки вважає його ідею хибною: на його думку, диктант не сприяє реальній національній єдності, а є лише формальністю, що охоплює занадто малу частину населення. У своєму публічному зверненні автор порівняв це з впровадженням колгоспів.

"По-перше, ніколи, ще з середньої школи, не любив колгоспів. По-друге, диктант не сприяє національній єдності, а просто так називається. Бо нація — це 100% населення країни. А диктант пише мо’ 20%", — категорично заявив письменник.

Кокотюха не писатиме диктант

Водночас Кокотюха наголосив, що не має жодних претензій особисто до авторів чи читців тексту, багатьох із яких він знає особисто. Критика начебто спрямована виключно на концепцію заходу. Він підкреслив, що для нього важливіша індивідуальна і щоденна творча робота.

Допис Андрія Кокотюхи Фото: Facebook

"Але поки ви дружно пишете диктант, я індивідуально пишу книжку. Або сценарій. Або сценарну заявку. Коротше, я щодня пишу. А не раз на рік", — підсумував Кокотюха.

Позиція письменника викликала неоднозначну реакцію: частина коментаторів не зрозуміли таке ставлення до мовного флешмобу, тоді як інші підтримали думку про його формальний характер.

Що відомо про Радіодиктант-2025

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувало "Українське Радіо" у 2000 році. Цьогоріч текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитає його народна артистка Наталія Сумська.

Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня 2025 року об 11:00.

Коли й де слухати Радіодиктант?

На всіх майданчиках Суспільного — телебаченні, радіо, сайті, соціальних мережах;

"Українське Радіо" (на YouTube-каналі також);

"Радіо Культура";

У застосунках suspilne.radio та Дія.

Як надіслати диктант на перевірку

Надсилайте паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня.

Як варіант, можете сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

