Радіодиктант-2024: що відомо про наймасовіший флешмоб осені (фото)

Радіодиктант цього року називатиметься "Магія голосу". Об 11:00 ранку його зачитає поет і військовослужбовець Павло Вишебаба.

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Уже 25 жовтня до Дня української писемності та мови відбудеться радіодиктант національної єдності. Фокус розібрався, що відомо про цей захід.

Як повідомляє "Суспільне", це буде найбільший україномовний флешмоб, адже до нього можуть долучитися не лише українці, а й усі, хто знає українську мову. Диктант зачитають об 11:00 ранку. Це буде вже 25-й такий захід.

Зазначається, що авторкою тексту радіодиктанту національної єдності-2024 цього разу стала письменниця Оксана Забужко. Радіодиктант називатиметься "Магія голосу". Його зачитає поет і військовослужбовець Павло Вишебаба.

Радіодиктант Фото: Суспільне

За словами журналістів, мета радіодиктанту — об'єднати якомога більше людей навколо України по всьому світу. Він покликаний не перевірити грамотність учасників, а написати текст разом із тисячами людей по всьому світу одночасно.

Послухати радіодиктант можна буде на таких майданчиках:

Повідомляється, що вже в понеділок, 28 жовтня, об 11:00 на сайті "Українського Радіо" та сайті "Суспільне Культура" буде оприлюднено текст радіодиктанту. Усі учасники зможуть перевірити себе на помилки самостійно. Однак текст можна відправити на перевірку експертам:

паперовим листом на адресу: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня);

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) і надіслати його до 11:00 28 жовтня на електронну адресу [email protected].

Куди надіслати текст радіодиктанту Фото: Суспільне

Що таке радіодиктант національної єдності

За словами журналістів, всеукраїнський радіодиктант національної єдності було започатковано командою "Українського Радіо" ще 2000 року для єднання навколо української мови. Відтоді він проводиться щорічно і став найбільшим україномовним флешмобом. Найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі закладів освіти, проте щороку радіодиктанти пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій у всьому світі.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що двомовність тягне за собою мовну шизофренію. Він додав, що через це серед українців є колаборанти і люди, які здають позиції, а також ті, хто вірить у переговори з РФ.