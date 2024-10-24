Радиодиктант-2024: что известно о самом массовом флешмобе осени (фото)

Радиодиктант в этом году будет называться "Магия голоса". В 11:00 утра его зачитает поэт и военнослужащий Павел Вышебаба.

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Уже 25 октября ко Дню украинской письменности и языка состоится радиодиктант национального единства. Фокус разобрался, что известно об этом мероприятии.

Как сообщает "Суспільне", это будет крупнейший украиноязычный флешмоб, ведь к нему могут присоединиться не только украинцы, но и все, кто знает украинский язык. Диктант будет зачитан в 11:00 утра. Это будет уже 25-е подобное мероприятие.

Отмечается, что автором текста радиодиктанта национального единства-2024 на этот раз стала писательница Оксана Забужко. Радиодиктант будет называться "Магия голоса". Его зачитает поэт и военнослужащий Павел Вышебаба.

Радиодиктант Фото: Суспільне

По словам журналистов, цель радиодиктанта — объединить как можно больше людей вокруг Украины по всему миру. Он призван не проверить грамотность участников, а написать текст вместе с тысячами людей по всему миру одновременно.

Послушать радиодиктант можно будет на следующих площадках:

Сообщается, что уже в понедельник, 28 октября, в 11:00 на сайте "Украинского Радио" и сайте "Суспільне Культура" будет обнародован текст радиодиктанта. Все участники смогут проверить себя на ошибки самостоятельно. Однако текст можно отправить на проверку экспертам:

бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26 (важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября);

сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 28 октября по электронному адресу [email protected].

Куда отправить текст радиодиктанта Фото: Суспільне

Что такое радиодиктант национального единства

По словам журналистов, всеукраинский радиодиктант национального единства был учрежден командой "Украинского Радио" еще в 2000 году для единения вокруг украинского языка. С тех пор он проводится ежегодно и стал самым крупным украиноязычным флешмобом. Самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, однако ежегодно радиодиктанты пишут люди всех возрастов и самых разных профессий во всем мире.

Напомним, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что двуязычие влечет за собой языковую шизофрению. Он добавил, что из-за этого среди украинцев есть коллаборационисты и люди, которые сдают позиции, а также те, кто верит в переговоры с РФ.