Радіодиктант-2025 об'єднає українців: хто напише та прочитає текст

Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня 2025 року, об 11:00 — у День української писемності та мови. Захід організовує команда Українського Радіо під егідою Суспільного мовлення.

Як повідомляє "Суспільне Культура", авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту-2025 стане українська письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме його народна артистка України Наталія Сумська.

Як готується радіодиктант національної єдності-2025

За словами продюсерки "Суспільного мовлення" Юлії Шелудько, текст Національного радіодиктанту єдності 2025 ще перебуває "у процесі народження" і буде оприлюднений за кілька днів до події.

Євгенія Кузнєцова — авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі". Її роман "Драбина" отримав звання "Книга року BBC-2023" та потрапив до фіналу премії Angelus-2025. Вона також перекладає з кількох мов і має науковий ступінь у сфері міжкультурних досліджень.

Наталія Сумська — акторка театру й кіно, народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії, нагороджена преміями "Київська пектораль" і "Золота дзиґа".

За словами організаторів, для багатьох учасників написання радіодиктанту національної єдності-2025 — це не просто мовна акція, а символ підтримки української мови та згуртованості громадян у світі.

Де слухати радіодиктант національної єдності-2025

Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності транслюватиметься на всіх платформах Суспільного:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

у прямому ефірі телеканалу "Суспільне Культура";

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках "Суспільного";

у мобільних застосунках suspilne.radio та "Дія".

Хто долучається до підготовки радіодиктанту-2025

Науковим консультантом заходу стала докторка педагогічних наук, професорка Світлана Кушнірук. Методичним консультантом та амбасадором серед освітян цього року стане один із найвідоміших українських учителів — його ім’я оголосять найближчим часом.

Координаторка Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2025 Юлія Шелудько повідомила, що цього року до Суспільного звернулася рекордна кількість людей і компаній, які хочуть долучитися до написання диктанту корпоративно.

Історія радіодиктанту національної єдності

Ініціатива Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності стартувала у 2000 році з метою популяризації української мови.

У 2024 році текст диктанту писала Оксана Забужко, а читав його поет і військовий Павло Вишебаба. Серед авторів попередніх років — Катерина Калитко, Ірина Цілик, Юрій Андрухович, Іван Малкович.

Минулого року понад 500 тисяч людей узяли участь у написанні диктанту, а близько 10 тисяч робіт надійшли на перевірку з 30 країн світу.

Нагадаємо, що радіодиктант національної єдності традиційно проходить до Дня української писемності та мови, який відзначається щороку в жовтні. Мета акції — об’єднати українців у всьому світі навколо любові до рідної мови та культури.

