Радиодиктант-2025 объединит украинцев: кто напишет и прочитает текст

Всеукраинский Радиодиктант национального единства состоится 27 октября 2025 года, в 11:00 — в День украинской письменности и языка. Мероприятие организует команда Украинского Радио под эгидой Общественного вещания.

Как сообщает "Суспільне Культура", автором текста нынешнего радиодиктанта-2025 станет украинская писательница Евгения Кузнецова, а читать его будет народная артистка Украины Наталья Сумская.

Как готовится радиодиктант национального единства-2025

По словам продюсера "Суспільного мовлення" Юлии Шелудько, текст Национального радиодиктанта единства 2025 еще находится "в процессе рождения" и будет обнародован за несколько дней до события.

Евгения Кузнецова — автор романов "Спросите Миечку", "Лестница" и "Овцы цели". Ее роман "Лестница" получил звание "Книга года BBC-2023" и попал в финал премии Angelus-2025. Она также переводит с нескольких языков и имеет научную степень в области межкультурных исследований.

Наталья Сумская — актриса театра и кино, народная артистка Украины, лауреат Шевченковской премии, награждена премиями "Киевская пектораль" и "Золотая юла".

По словам организаторов, для многих участников написания радиодиктанта национального единства-2025 — это не просто языковая акция, а символ поддержки украинского языка и сплоченности граждан в мире.

Где слушать радиодиктант национального единства-2025

Всеукраинский Радиодиктант национального единства будет транслироваться на всех платформах Общественного:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

в прямом эфире телеканала "Суспільне Культура";

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах"Суспільного";

в мобильных приложениях suspilne.radio и "Дія".

Кто присоединяется к подготовке радиодиктанта-2025

Научным консультантом мероприятия стала доктор педагогических наук, профессор Светлана Кушнирук. Методическим консультантом и амбассадором среди педагогов в этом году станет один из самых известных украинских учителей — его имя объявят в ближайшее время.

Координатор Всеукраинского радиодиктанта национального единства-2025 Юлия Шелудько сообщила, что в этом году в Общественное обратилось рекордное количество людей и компаний, которые хотят присоединиться к написанию диктанта корпоративно.

История радиодиктанта национального единства

Инициатива Всеукраинского радиодиктанта национального единства стартовала в 2000 году с целью популяризации украинского языка.

В 2024 году текст диктанта писала Оксана Забужко, а читал его поэт и военный Павел Вышебаба. Среди авторов предыдущих лет — Екатерина Калитко, Ирина Цилык, Юрий Андрухович, Иван Малкович.

В прошлом году более 500 тысяч человек приняли участие в написании диктанта, а около 10 тысяч работ поступили на проверку из 30 стран мира.

Напомним, что радиодиктант национального единства традиционно проходит ко Дню украинской письменности и языка, который отмечается ежегодно в октябре. Цель акции — объединить украинцев во всем мире вокруг любви к родному языку и культуре.

Как сообщал Фокус, в прошлом году радиодиктант назывался "Магия голоса".

Фокус также писал, что этим летом ВС РФ уничтожили жилье 79-летней рекордсменки по написанию радиодиктанта во Львове.