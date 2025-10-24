Известный украинский писатель отказался писать Радиодиктант: "Не любил колхозы"
Накануне ежегодного Радиодиктанта национального единства, который состоится 27 октября, известный украинский писатель Андрей Кокотюха выступил с громким заявлением.
Писатель заявил, что не будет участвовать во флешмобе, поскольку считает эту идею ошибочной: по его мнению, диктант не способствует реальному национальному единству, а является лишь формальностью, охватывающую слишком малую часть населения. В своем публичном обращении автор сравнил это с внедрением колхозов.
"Во-первых, никогда, еще со средней школы, не любил колхозов. Во-вторых, диктант не способствует национальному единству, а просто так называется. Потому что нация — это 100% населения страны. А диктант пишет мо' 20%", — категорически заявил писатель.
Кокотюха не будет писать диктант
В то же время Кокотюха отметил, что не имеет никаких претензий лично к авторам или чтецам текста, многих из которых он знает лично. Критика якобы направлена исключительно на концепцию мероприятия. Он подчеркнул, что для него важнее индивидуальная и ежедневная творческая работа.
"Но пока вы дружно пишете диктант, я индивидуально пишу книжку. Или сценарий. Или сценарную заявку. Короче, я каждый день пишу. А не раз в год", — подытожил Кокотюха.
Позиция писателя вызвала неоднозначную реакцию: часть комментаторов не поняли такое отношение к языковому флешмобу, тогда как другие поддержали мнение о его формальном характере.
Что известно о Радиодиктанте-2025
Всеукраинский радиодиктант национального единства основало "Украинское Радио" в 2000 году. В этом году текст написала писательница Евгения Кузнецова, а прочитает его народная артистка Наталья Сумская.
Радиодиктант национального единства состоится 27 октября 2025 года в 11:00.
Когда и где слушать Радиодиктант?
- На всех площадках "Суспільного" — телевидении, радио, сайте, социальных сетях;
- "Украинское Радио" (на YouTube-канале также);
- "Радио Культура";
- В приложениях suspilne.radio и Дія.
Как отправить диктант на проверку
Присылайте бумажным письмом по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября.
Как вариант, можете сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.
