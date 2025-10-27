Победительница радиодиктанта раскритиковала текст: ее прервали в прямом эфире (видео)

Многократная победительница Национального радиодиктанта Кристина Гоянюк публично раскритиковала нынешний текст во время прямой трансляции. Инцидент произошел во Львове во время совместного написания диктанта в центре "Superhumans", где проходят реабилитацию военные и гражданские после ранений.

Участница, которую в эфире попросили поделиться впечатлениями от диктанта, ответила критически. По ее словам, текст в этом году был неудачным как по содержанию, так и по исполнению.

"За 26 лет это первый диктант, который свалил меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповатый. Я не знаю, пусть бы лучше читал текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать сразу все знаки препинания", — сказала Кристина Гоянюк.

Смотреть с 46:08

После этих слов ведущий эфира перебил участницу, отметив: "Ну, слова критики тоже возможны в нашей жизни. Госпожа Кристина, судя по настроению, впервые... Хотя увидим. Возможно, несмотря на то, что не успевала, но написала все же без ошибок".

Відео дня

Кристина Гоянюк, 79-летняя жительница Львова, является рекордсменкой Украины по количеству участия в Радиодиктанте национального единства. Она участвует в проекте с 2000 года и ни разу не пропустила трансляцию. В прошлом году женщина стала единственной участницей, которая написала диктант без единой ошибки.

Напомним, нынешний текст для Радиодиктанта национального единства подготовила украинская писательница, доктор философии в области международных и межкультурных исследований Евгения Кузнецова. Текст в прямом эфире зачитывала актриса и телеведущая Наталья Сумская.

Как сообщал Фокус, ВС РФ уничтожили жилье 79-летней рекордсменки по написанию радиодиктанта во Львове Кристины Гоянюк.

Фокус также писал, что известный украинский писатель отказался писать Радиодиктант.