"Читает быстрее, чем Эминем": сеть взорвалась мемами после Радиодиктанта-2025 (фото)

27 октября в Украине традиционно состоялся Радиодиктант национального единства, но в этом году он превратился не только в языковой марафон, но и в волну мемов. После трансляции соцсети буквально взорвались шутками о слишком быстром чтении текста, который многие просто не успели записать.

Текст для диктанта написала писательница Евгения Кузнецова, известная по книгам "Спросите Миечку" и "Мова-меч". В роли диктора была актриса и телеведущая Наталья Сумская, чья манера чтения и стала главной темой обсуждений. В то же время Фокус собрал самые забавные реакции и мемы, которые появились после эфира.

Участники диктанта жаловались, что темп был настолько быстрым, что напоминал рэп — некоторые пользователи даже сравнили Наталью Сумскую с Эминемом. "Я успел написать лишь несколько предложений", — признавались в комментариях. Другие шутили: "Наконец-то можно списать свою безграмотность на дикторшу".

Часть слушателей предложила в следующем году привлекать к чтению филолога или хотя бы кого-то с более медленным произношением. А некоторые даже написали: "Жаль, что Андрей Кокотюха не писал диктант — ему бы хватило скорости только на первое предложение".

Несмотря на критику, большинство украинцев отнеслись к ситуации с юмором. В соцсетях появилось множество остроумных комментариев и мемов, которые активно распространяли пользователи Treads и X. Среди народных "выводов" диктанта — "жизнь интересная", "мотивация то есть сильная", а также "питятко".

Один из пользователей подытожил атмосферу события фразой, которая быстро разошлась по сети: "Желаю всем, чтобы собрание закрывалось так же быстро, как Наталья Сумская читала радиодиктант".

Как украинцы отреагировали на Радиодиктант национального единства 2025 года

Кроме шуток и мемов, которые массово распространялись после эфира, Радиодиктант национального единства — 2025 вызвал и немало критики. Под трансляцией Общественного появилось большое количество комментариев, где участники жаловались на слишком быстрое чтение текста, из-за чего многие просто не успевали писать.

Пользователи также отметили, что в определенный момент актриса Наталья Сумская, которая в этом году читала диктант, перепутала два предложения. Более того, победительница прошлогоднего радиодиктанта Кристина Гоянюк во время прямого эфира не сдержала эмоций и резко раскритиковала чтение:

"Я боюсь высказать какое-то слово, чтобы не сказать очень плохо. За 26 лет — это первый диктант, который свалил меня наповал. Нехорошо прочитан, сам текст глуповат. Пусть бы лучше читал Павел Вышебаба, за ним хоть можно было писать".

В комментариях под видео слушатели оставляли подобные впечатления:

"Пишу как учитель — диктовка текстов это отдельная методика, которой надо учиться. А мнение, что актриса хорошо прочитает, потому что имеет опыт со сценариями — ошибочное. Приглашайте учителей-практиков. Звездные дикторы популяризируют диктант, но пусть лучше читает учитель, зато правильно".

"Просто ужас, читать должен компетентный человек".

"Как можно было так читать? В начале не прочитала весь текст, потом погнала так, что успеть было невозможно, еще и перепутала предложения. В прошлом году писать было комфортно, а в этом году — кошмар".

"Предлагаю в следующем году дать читать диктант учителю-филологу с отличием "Учитель года"".

"Давайте честно — это было ужасно".

В то же время по информации "Суспільне Культура", Наталья Сумская считает, что в этом году все удалось. По ее словам, текст был "особенно чувственным и трогательным", а во время чтения она внимательно следила за паузами и пыталась подсказывать слушателям, какие знаки препинания нужно ставить. Актриса отметила, что подготовка к диктанту длилась несколько дней, и многие люди ждут этого события с нетерпением.

"У нас сегодня урок по скорописи немного", — в шутку добавила она, комментируя темп чтения.

Сумская подытожила, что впечатления от диктанта в целом положительные, а скорость — вещь субъективная: кому-то она показалась комфортной, а кому-то слишком быстрой.

