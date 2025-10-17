Лимонная лихорадка в Украине: сеть накрыла волна мемов из-за игры Monobank (фото)

В четверг, 16 октября, Monobank запустил масштабный розыгрыш, который мгновенно стал интернет-сенсацией. Пользователи получили шанс выиграть 50 iPhone 17, 1 миллион гривен и даже BMW 3 Series. Но перед этим — главное задание: найти 50 загадочных лимонов в приложении.

Меньше чем за сутки "охота на лимоны" превратилась в настоящую национальную игру, а соцсети заполонили шутки и мемы, и Фокус собрал лучшие из них. Украинцы массово делились своими приключениями, рассказывали, как не могут найти последний лимон, или жаловались, что из-за игры "потеряли счет времени". В Х (бывшем Twitter) мемы сыпались один за другим — пользователей в шутку называли "зомби, которые охотятся на лимоны".

Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот

К "лимонному" хайпу присоединились даже официальные страницы. МВД Украины напомнило, что пока кто-то ищет лимоны в Monobank, защитники "охотятся" на других лимонов — оккупантов. "Розетка" опубликовала культовый мем из игры The Sims 3, где мама сидит за компьютером, а ребенок пылает, с подписью: "Подожди, мама ищет лимоны". Укргидрометцентр тоже не остался в стороне — в шутливом посте сообщил о "лимонном циклоне" над Украиной.

Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот

Из-за ажиотажа приложение Monobank даже не выдержало нагрузки — у некоторых пользователей возникали временные сбои. Но охотников это не остановило. Наоборот, мемов стало больше: одни жаловались, что не могут воспользоваться картой, другие смеялись, что во время сбора лимонов случайно заблокировали счет.

Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот

Кроме этого, некоторые из пользователей не удержались от шуток и вспомнили недавний скандал с Monobank. Украинский блогер и основательница бренда ODA Ксюша Манекен заявила, что потеряла 6,2 миллиона гривен из-за мошеннического чат-бота банка в Telegram. По ее словам, деньги со счета ФЛП вывели на подставные предприятия, а банк, по ее мнению, не отреагировал должным образом.

В сети уже шутят, что пока вся страна ищет лимоны в приложении, блогерша потеряла свои шесть с половиной "лимонов" в реальной жизни.

Охота на лимоны от Monobank Фото: Скриншот

Охота на лимоны от Monobank: что об этом известно

Как сообщил основатель банка Олег Гороховский 16 октября в Threads, количество клиентов Monobank достигло 10 миллионов. По этому случаю команда запустила игру "Охота на лимоны", где пользователи могут выиграть iPhone, миллион гривен, автомобиль BMW или поездку в Диснейленд.

Гороховский назвал это достижение "чудом" и поблагодарил клиентов за доверие, отметив, что празднование в этот раз будет необычным.

По условиям акции, пользователи ищут "лимоны" в приложении банка. Те, кто найдет десять, будут участвовать в розыгрыше пятидесяти iPhone 17. Собрав пятьдесят лимонов, можно попасть в финальный розыгрыш с главным призом — одним миллионом гривен. Кроме этого, существует особый 51-й лимон, который принесет победителю автомобиль BMW 3 Series.

Для владельцев детских карт действует отдельное задание — найти свой 51-й лимон, за который предусмотрена поездка в Диснейленд для пятерых участников.

Акция продлится четыре дня. Победителей розыгрыша iPhone объявят 20 октября, а главный приз — 1 миллион гривен — разыграют 21 октября в прямом эфире в Instagram.

Также Фокус писал, что на платформе OLX можно увидеть несколько объявлений, в которых украинцы предлагают услугу поиска лимонов в "Монобанке", а также выставляют на продажу "список всех лимонов". Стоимость услуги варьируется от 50 до 200 грн, а также есть предложения по 1 грн за каждый найденный фрукт.

Более того, в августе сообщалось, что украинское интернет-издание "Бабель" потеряло большинство своих подписчиков из-за сбоя Monobank.