Акция с лимонами в "Монобанке": на OLX "собиратели" предлагают найти все фрукты за деньги

С 16 октября клиенты monobank могут искать в приложении лимоны, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов. В тот же день на OLX начали предлагать услугу по поиску фруктов.

Скриншот одного из таких объявлений о поиске лимонов в "Монобанке" на OLX опубликовал в своем Telegram-канале соучредитель банка Олег Гороховский. В нем предлагается отыскать все 50 лимонов за 200 грн.

На платформе OLX можно увидеть несколько объявлений, в которых украинцы предлагают услугу поиска лимонов в "Монобанке", а также выставляют на продажу "список всех лимонов". Стоимость услуги варьируется от 50 до 200 грн, а также есть предложения по 1 грн за каждый найденный фрукт.

При этом после начала акции "легло" приложение monobank. На момент публикации новости при попытке зайти в приложение появляется сообщение о проблемах с сервером.

Лимоны в "Монобанке": что известно об акции

Monobank запустил акцию по случаю достижения 10 000 000 клиентов. Пользователям предлагается искать в приложении лимоны: за 10 штук можно принять участие в розыгрыше 50 iPhone 17 (для детских карт дополнительно разыгрываются 1 000 банок с шоколадными монетами), за 50 собранных лимонов разыгрывается 1 млн грн, а один пользователь, который найдет "мифический" 51-й лимон, получит BMW 3 Series (для детских карт — поездка в Диснейленд).

Акция продлится 4 дня, а победителей должны объявить 20-21 октября.

