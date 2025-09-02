Демпинг цен или отличный маркетинг: в Monobank разгорелся конфликт из-за запуска "Мономаркета" со скидками

Новый проект Monobank – онлайн-площадка "Мономаркет" – вышел из бета-тестирования и сразу оказался в центре скандала.

Соучредитель банка Олег Гороховский объявил о старте большой акции: все покупатели получают 10% скидки на любой товар в маркетплейсе. На эти бонусы компания выделила рекордный бюджет – 200 миллионов гривен. Об этом он написал в Telegram.

Фишкой акции стала интерактивная "торговля с котом-бабкой", а рекламная кампания построена на украинских интернет-мемах. По словам Гороховского, цель заключалась в том, чтобы сделать промо весело и не навязчиво.

Бизнес против акций Monobank

Впрочем, не все рынки оценили такой креатив. Уже после запуска акции в "Мономаркет" начали поступать жалобы от производителей техники и других платформ. По словам Гороховского, вендоры массово начали снимать свои товары с витрины, опасаясь, что продажи по сниженным ценам повлияют на их заработок в традиционных каналах сбыта.

Жалобы производителей на демпинг цен

"Борются не за клиентский опыт и выгодные условия, а против тех, кто дает лучшие цены. Во всех, кто пытается регулировать рынок таким образом, мы готовим обращение в АМКУ. Samsung, Asus, Xiaomi – вы что, держите клиентов за дураков?" – резко прокомментировал ситуацию Гороховский.

Свою реакцию выразили и блоггеры. В частности, Лачен назвал поведение брендов "похожим на мафию" и раскритиковал их требования. По его мнению, необычная ситуация, когда компания выделяет собственные средства на масштабную акцию для пользователей, а производители фактически блокируют доступ покупателей к выгодным предложениям.

"Ну я просто реально такого еще не видел, когда хотели сделать крутую акцию для людей, а пришли компании и запретили так нельзя, потому что другие магазины техники заплакали", — написал он.

