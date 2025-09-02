Демпінг цін чи чудовий маркетинг: у Monobank розгорівся конфлікт через запуск "Мономаркету" зі знижками

Новий проєкт Monobank — онлайн-майданчик "Мономаркет" — вийшов із бета-тестування й одразу опинився в центрі скандалу.

Співзасновник банку Олег Гороховський оголосив про старт великої акції: усі покупці отримують 10% знижки на будь-який товар у маркетплейсі. На ці бонуси компанія виділила рекордний бюджет — 200 мільйонів гривень. Про це він написав в Telegram.

Фішкою акції стала інтерактивна "торгівля з котом-бабкою", а рекламна кампанія побудована на українських інтернет-мемах. За словами Гороховського, мета полягала в тому, щоб зробити промо весело і не нав'язливо.

Бізнес проти акцій Monobank

Утім, не всі ринки оцінили такий креатив. Уже після запуску акції в "Мономаркет" почали надходити скарги від виробників техніки та інших платформ. За словами Гороховського, вендори масово почали знімати свої товари з вітрини, побоюючись, що продажі за зниженими цінами вплинуть на їхній заробіток у традиційних каналах збуту.

Скарги виробників на демпінг цін

"Борються не за клієнтський досвід і вигідні умови, а проти тих, хто дає кращі ціни. До всіх, хто намагається регулювати ринок у такий спосіб, ми готуємо звернення в АМКУ. Samsung, Asus, Xiaomi — ви що, тримаєте клієнтів за дурнів?" — різко прокоментував ситуацію Гороховський.

Свою реакцію висловили і блогери. Зокрема, Лачен назвав поведінку брендів "схожою на мафію" і розкритикував їхні вимоги. На його думку, незвична ситуація, коли компанія виділяє власні кошти на масштабну акцію для користувачів, а виробники фактично блокують доступ покупців до вигідних пропозицій.

"Ну я просто реально такого ще не бачив, коли хотіли зробити круту акцію для людей, а прийшли компанії і заборонили так не можна, бо інші магазини техніки заплакали", — написав він.

