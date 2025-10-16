Акція з лимонами в "Монобанку": на OLX "збирачі" пропонують знайти всі фрукти за гроші

З 16 жовтня клієнти monobank можуть шукати в застосунку лимони, щоб взяти участь у розіграші цінних призів. Того ж дня на OLX почали пропонувати послугу з пошуку фруктів.

Related video

Скриншот одного з таких оголошень про пошук лимонів у "Монобанку" на OLX опублікував у своєму Telegram-каналі співзасновник банку Олег Гороховський. У ньому пропонується відшукати всі 50 лимонів за 200 грн.

Гороховський опублікував скриншот оголошення про пошук лимонів у Monobank Фото: скриншот

На платформі OLX можна побачити кілька оголошень, в яких українці пропонують послугу пошуку лимонів у "Монобанку", а також виставляють на продаж "список усіх лимонів". Вартість послуги варіюється від 50 до 200 грн, а також є пропозиції по 1 грн за кожен знайдений фрукт.

На OLX викладають оголошення з пропозиціями знайти лимони в "Монобанку" Фото: скриншот

При цьому після початку акції "ліг" застосунок monobank. На момент публікації новини при спробі зайти в додаток з'являється оголошення про проблеми з сервером.

Під час акції з лимонами на сервері monobank стався збій Фото: скриншот

Лимони в "Монобанку": що відомо про акцію

Monobank запустив акцію з нагоди досягнення 10 000 000 клієнтів. Користувачам пропонується шукати в застосунку лимони: за 10 штук можна взяти участь у розіграші 50 iPhone 17 (для дитячих карток додатково розігруються 1 000 банок з шоколадними монетами), за 50 зібраних лимонів розігрується 1 млн грн, а один користувач, який знайде "міфічний" 51-й лимон, отримає BMW 3 Series (для дитячих карток — поїздка до Діснейленду).

Акція триватиме 4 дні, а переможців мають оголосити 20-21 жовтня.

Нагадаємо, 15 жовтня українська блогерка та власниця бренду ODA Ксюша Манекен розповіла, що у неї вкрали 6,2 млн через "чат-бот" monobank. Шахраї підробили чат у Telegram і вивели гроші на підставні українські ФОПи.

У вересні в Monobank розгорівся конфлікт через запуск "Мономаркету" — онлайн-майданчику зі знижками на різноманітні товари. Виробники почали скаржитися на демпінг цін.