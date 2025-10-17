Підтримайте нас RU
Лимонна лихоманка в Україні: мережу накрила хвиля мемів через гру Monobank (фото)

Картка монобанк
Monobank запустив гру "Полювання на лимони", яка миттєво стала сенсацією та спровокувала хвилю мемів у соцмережах. | Фото: Finclub.net

У четвер, 16 жовтня, Monobank запустив масштабний розіграш, який миттєво став інтернет-сенсацією. Користувачі отримали шанс виграти 50 iPhone 17, 1 мільйон гривень і навіть BMW 3 Series. Але перед цим — головне завдання: знайти 50 загадкових лимонів у застосунку.

Менше ніж за добу "полювання на лимони" перетворилося на справжню національну гру, а соцмережі заполонили жарти й меми, і Фокус зібрав найкращі з них. Українці масово ділилися своїми пригодами, розповідали, як не можуть знайти останній лимон, або скаржилися, що через гру "втратили лік часу". В Х (колишньому Twitter) меми сипалися один за одним — користувачів жартома називали "зомбі, які полюють на лимони".

Меми про полювання на лимони від Monobank
Меми про полювання на лимони від Monobank
Меми про полювання на лимони від Monobank
Меми про полювання на лимони від Monobank
Меми про полювання на лимони від Monobank
До "лимонного" хайпу долучилися навіть офіційні сторінки. МВС України нагадало, що поки хтось шукає лимони в Monobank, захисники "полюють" на інших лимонів — окупантів. "Розетка" опублікувала культовий мем із гри The Sims 3, де мама сидить за комп’ютером, а дитина палає, з підписом: "Почекай, мама шукає лимони". Укргідрометцентр теж не залишився осторонь — у жартівливому дописі повідомив про "лимонний циклон" над Україною.

Полювання на лимони від Monobank
Полювання на лимони від Monobank
Полювання на лимони від Monobank
Полювання на лимони від Monobank
Полювання на лимони від Monobank
Через ажіотаж додаток Monobank навіть не витримав навантаження — у деяких користувачів виникали тимчасові збої. Та мисливців це не зупинило. Навпаки, мемів побільшало: одні скаржилися, що не можуть скористатися карткою, інші сміялися, що під час збору лимонів випадково заблокували рахунок.

Меми про полювання на лимони від Monobank
Меми про полювання на лимони від Monobank
Окрім цього, дехто з користувачів не втримався від жартів і згадав недавній скандал із Monobank. Українська блогерка та засновниця бренду ODA Ксюша Манекен заявила, що втратила 6,2 мільйона гривень через шахрайський чат-бот банку в Telegram. За її словами, гроші з рахунку ФОП вивели на підставні підприємства, а банк, на її думку, не відреагував належним чином.

У мережі вже жартують, що поки вся країна шукає лимони у застосунку, блогерка втратила свої шість з половиною "лимонів" у реальному житті.

Меми про полювання на лимони від Monobank
Полювання на лимони від Monobank: що про це відомо

Як повідомив засновник банку Олег Гороховський 16 жовтня у Threads, кількість клієнтів Monobank сягнула 10 мільйонів. З цієї нагоди команда запустила гру "Полювання на лимони", де користувачі можуть виграти iPhone, мільйон гривень, автомобіль BMW або поїздку до Діснейленду.

Гороховський назвав це досягнення "дивом" і подякував клієнтам за довіру, зазначивши, що святкування цього разу буде незвичним.

За умовами акції, користувачі шукають "лимони" у застосунку банку. Ті, хто знайде десять, братимуть участь у розіграші п’ятдесяти iPhone 17. Зібравши п’ятдесят лимонів, можна потрапити до фінального розіграшу з головним призом — одним мільйоном гривень. Окрім цього, існує особливий 51-й лимон, який принесе переможцю автомобіль BMW 3 Series.

Для власників дитячих карток діє окреме завдання — знайти свій 51-й лимон, за який передбачена поїздка до Діснейленду для п’ятьох учасників.

Акція триватиме чотири дні. Переможців розіграшу iPhone оголосять 20 жовтня, а головний приз — 1 мільйон гривень — розіграють 21 жовтня у прямому ефірі в Instagram.

Також Фокус писав, що на платформі OLX можна побачити кілька оголошень, в яких українці пропонують послугу пошуку лимонів у "Монобанку", а також виставляють на продаж "список усіх лимонів". Вартість послуги варіюється від 50 до 200 грн, а також є пропозиції по 1 грн за кожен знайдений фрукт.

Ба більше, в серпні повідомлялося, що українське інтернет-видання "Бабель" втратило більшість своїх підписників через збій Monobank.