Лимонна лихоманка в Україні: мережу накрила хвиля мемів через гру Monobank (фото)

У четвер, 16 жовтня, Monobank запустив масштабний розіграш, який миттєво став інтернет-сенсацією. Користувачі отримали шанс виграти 50 iPhone 17, 1 мільйон гривень і навіть BMW 3 Series. Але перед цим — головне завдання: знайти 50 загадкових лимонів у застосунку.

Менше ніж за добу "полювання на лимони" перетворилося на справжню національну гру, а соцмережі заполонили жарти й меми, і Фокус зібрав найкращі з них. Українці масово ділилися своїми пригодами, розповідали, як не можуть знайти останній лимон, або скаржилися, що через гру "втратили лік часу". В Х (колишньому Twitter) меми сипалися один за одним — користувачів жартома називали "зомбі, які полюють на лимони".

Полювання на лимони від Monobank Фото: Скриншот

До "лимонного" хайпу долучилися навіть офіційні сторінки. МВС України нагадало, що поки хтось шукає лимони в Monobank, захисники "полюють" на інших лимонів — окупантів. "Розетка" опублікувала культовий мем із гри The Sims 3, де мама сидить за комп’ютером, а дитина палає, з підписом: "Почекай, мама шукає лимони". Укргідрометцентр теж не залишився осторонь — у жартівливому дописі повідомив про "лимонний циклон" над Україною.

Полювання на лимони від Monobank Фото: Скриншот

Через ажіотаж додаток Monobank навіть не витримав навантаження — у деяких користувачів виникали тимчасові збої. Та мисливців це не зупинило. Навпаки, мемів побільшало: одні скаржилися, що не можуть скористатися карткою, інші сміялися, що під час збору лимонів випадково заблокували рахунок.

Полювання на лимони від Monobank Фото: Скриншот

Окрім цього, дехто з користувачів не втримався від жартів і згадав недавній скандал із Monobank. Українська блогерка та засновниця бренду ODA Ксюша Манекен заявила, що втратила 6,2 мільйона гривень через шахрайський чат-бот банку в Telegram. За її словами, гроші з рахунку ФОП вивели на підставні підприємства, а банк, на її думку, не відреагував належним чином.

У мережі вже жартують, що поки вся країна шукає лимони у застосунку, блогерка втратила свої шість з половиною "лимонів" у реальному житті.

Полювання на лимони від Monobank Фото: Скриншот

Полювання на лимони від Monobank: що про це відомо

Як повідомив засновник банку Олег Гороховський 16 жовтня у Threads, кількість клієнтів Monobank сягнула 10 мільйонів. З цієї нагоди команда запустила гру "Полювання на лимони", де користувачі можуть виграти iPhone, мільйон гривень, автомобіль BMW або поїздку до Діснейленду.

Гороховський назвав це досягнення "дивом" і подякував клієнтам за довіру, зазначивши, що святкування цього разу буде незвичним.

За умовами акції, користувачі шукають "лимони" у застосунку банку. Ті, хто знайде десять, братимуть участь у розіграші п’ятдесяти iPhone 17. Зібравши п’ятдесят лимонів, можна потрапити до фінального розіграшу з головним призом — одним мільйоном гривень. Окрім цього, існує особливий 51-й лимон, який принесе переможцю автомобіль BMW 3 Series.

Для власників дитячих карток діє окреме завдання — знайти свій 51-й лимон, за який передбачена поїздка до Діснейленду для п’ятьох учасників.

Акція триватиме чотири дні. Переможців розіграшу iPhone оголосять 20 жовтня, а головний приз — 1 мільйон гривень — розіграють 21 жовтня у прямому ефірі в Instagram.

Також Фокус писав, що на платформі OLX можна побачити кілька оголошень, в яких українці пропонують послугу пошуку лимонів у "Монобанку", а також виставляють на продаж "список усіх лимонів". Вартість послуги варіюється від 50 до 200 грн, а також є пропозиції по 1 грн за кожен знайдений фрукт.

Ба більше, в серпні повідомлялося, що українське інтернет-видання "Бабель" втратило більшість своїх підписників через збій Monobank.