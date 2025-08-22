Всі підписники анулювалися за день: "Бабель" втратив підтримку читачів через збій Monobank

Українське інтернет-видання "Бабель" втратило більшість своїх підписників через технічні проблеми з платіжними системами. Співзасновниця та головна редакторка видання Катерина Коберник на своїй сторінці у Facebook розповіла про кризу, що сталася, і закликала читачів повторно оформити підписку.

За інформацією з посту Коберник, проблеми видання почалися ще у 2022 році. Тоді редакція вирішила перенаправити кошти, які надходили на розвиток "Бабель", на закупівлю техніки для української армії. Цим рішенням керувалися не лише редактори, а й багато підписників, які повідомляли про відмову від донатів на користь допомоги ЗСУ. Попри це, видання змогло вижити, однак стикалося з різними викликами.

Одним із них стало банкрутство платіжної системи Fondy, і це призвело до миттєвої втрати всіх підписників, які залишалися з виданням. Після цього "Бабель" перейшов на обслуговування Monobank, який обіцяв забезпечити стабільну роботу системи. На перших етапах редакція не робила активного наголосу на донатах, аби не "відволікати" кошти від більш важливих потреб. Лише весною 2023 року з’явився спеціальний віджет для збору донатів у текстах, який дозволив відновити підписки та підтримку від читачів.

Проблема знову виникла через технічну помилку Monobank, через яку місячні підписки оформлювалися як одноразові. Через це всі підписники видання були фактично втрачені за один день. За словами, Катерини Коберник процес вирішення ситуації був досить складний та емоційно виснажливий.

"Тобто, історія повторилась. Ми знов за один день втратили всіх до одного підписників. Мене це вибило на кілька тижнів", — пише жінка.

Зокрема, співпраця з Monobank проходила через неприємні переговори, починаючи з неправдивої інформації про коректну роботу системи та завершуючи етапом часткової компенсації коштів — лише 12 тисяч гривень, які згодом було виплачено без урахування потенційних втрат.

“Зараз ми трохи відійшли. Віджет має працювати коректно, але підписники втрачені. Думаю, хтось з вас теж був певен, що регулярно підтримував Бабель, але ні”, - йдеться в дописі.

У своєму пості Катерина Коберник також підкреслила, що, попри втрати підписників, видання продовжує роботу. Вона закликала читачів, які раніше були підписані, оформити підписку ще раз, а тих, хто ще не підписаний, — оцінити важливість матеріалів і приєднатися.

Зауважимо, що на момент написання матеріалу на своїй офіційній сторінці компанія Monobank не коментувала цю ситуацію.

