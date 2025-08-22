Все подписчики аннулировались за день: "Бабель" потерял поддержку читателей из-за сбоя Monobank

Украинское интернет-издание "Бабель" потеряло большинство своих подписчиков из-за технических проблем с платежными системами. Соучредитель и главный редактор издания Екатерина Коберник на своей странице в Facebook рассказала о произошедшем кризисе и призвала читателей повторно оформить подписку.

Related video

По информации из поста Коберник, проблемы издания начались еще в 2022 году. Тогда редакция решила перенаправить средства, которые поступали на развитие "Бабель", на закупку техники для украинской армии. Этим решением руководствовались не только редакторы, но и многие подписчики, которые сообщали об отказе от донатов в пользу помощи ВСУ. Несмотря на это, издание смогло выжить, однако сталкивалось с различными вызовами.

Одним из них стало банкротство платежной системы Fondy, и это привело к мгновенной потере всех подписчиков, которые оставались с изданием. После этого "Бабель" перешел на обслуживание Monobank, который обещал обеспечить стабильную работу системы. На первых этапах редакция не делала активного упора на донатах, чтобы не "отвлекать" средства от более важных потребностей. Только весной 2023 года появился специальный виджет для сбора донатов в текстах, который позволил восстановить подписки и поддержку от читателей.

Проблема снова возникла из-за технической ошибки Monobank, из-за которой месячные подписки оформлялись как одноразовые. Из-за этого все подписчики издания были фактически потеряны за один день. По словам, Екатерины Коберник процесс решения ситуации был достаточно сложный и эмоционально изнурительный.

Публикация Екатерины Коберник в Facebook Фото: Скриншот

"То есть, история повторилась. Мы снова за один день потеряли всех до одного подписчиков. Меня это выбило на несколько недель", — пишет женщина.

В частности, сотрудничество с Monobank проходило через неприятные переговоры, начиная с ложной информации о корректной работе системы и заканчивая этапом частичной компенсации средств — всего 12 тысяч гривен, которые впоследствии были выплачены без учета потенциальных потерь.

"Сейчас мы немного отошли. Виджет должен работать корректно, но подписчики потеряны. Думаю, кто-то из вас тоже был уверен, что регулярно поддерживал Бабель, но нет", — говорится в заметке.

В своем посте Екатерина Коберник также подчеркнула, что, несмотря на потери подписчиков, издание продолжает работу. Она призвала читателей, которые ранее были подписаны, оформить подписку еще раз, а тех, кто еще не подписан, — оценить важность материалов и присоединиться.

Заметим, что на момент написания материала на своей официальной странице компания Monobank не комментировала эту ситуацию.

Напомним, что Офис президента рассматривает возможность введения санкций против Томаша Фиалы - директора инвесткомпании Dragon Capital. Через эту компанию он контролирует ряд известных украинских медиа, в частности "Украинскую правду" и Радио НВ. План ограничительных мер якобы уже разрабатывается на уровне Офиса президента.

Также Фокус писал, что в мае государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обязала интернет-провайдеров ограничить доступ к веб-сайту "Антикор".