Санкции против владельца "УП" Томаша Фиалы и его компании Dragon Capital: The Times выяснила планы Банковой

Офис президента может ввести санкции против директора компании Dragon Capital Томаша Фиалы. Ему подконтролен ряд известных СМИ, включая "Украинскую правду" и Радио НВ.

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Офис президента мог разработать план санкций против Томаша Фиалы директора инвесткомпании Dragon Capital, которая контролирует ряд украинских СМИ, включая "Украинскую правду" и Радио НВ. Об этом сообщили газете The Times источники в европейских дипломатических кругах.

"Переговоры о возможном введении санкций против Dragon Capital сейчас идут за закрытыми дверями. Эта проблема на первом плане", — заявил дипломат из посольства страны "Большой семерки" в Киеве.

Сам Фиала говорит, что правительство времен президента Владимира Зеленского годами негативно реагировало на критические публикации "УП", включая недавний скандал с экс-министром национального единства Украины Алексеем Чернышевым.

Бизнесмен не захотел комментировать заявления источников о санкциях.

"Когда "УП" расследует коррупционную историю, как в случае с Чернышевым, это вызывает эмоциональную реакцию. В высших эшелонах власти наблюдаются тенденции против свободы слова. Используются разные методы для ограничения свободы слова независимых СМИ", — отметил Фиала.

На Банковой угрожают рекламодателям: как власти давят на "УП"

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева обвинила Офис президента в угрозах рекламодателям. Чиновники якобы требуют не платить деньги сайту за рекламу, а чиновникам запрещают общаться с журналистами.

"Зеленский и глава его офиса Ермак перешли красную черту. Они разрушают независимую антикоррупционную инфраструктуру страны. Следующая цель — "Украинская правда", — сказала она.

Шесть крупнейших компаний Украины позвонили в отдел продаж рекламы издания, чтобы отказаться от давних спонсорских соглашений, объяснив это предупреждением ОП, заявила Мусаева.

"Мы потеряли двух-трех спонсоров одного ежемесячного мероприятия, это 20 000 долларов в месяц за последний год. Всего только от этих компаний мы потеряли 240 000 долларов", — сказала она.

Давление на СМИ Томаша Фиалы: позиция ОП

На Банковой отрицают обвинения в давлении на медиа, принадлежащих Фиале. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в общении с The Times опроверг планы ввода санкций против Dragon Capital.

"Меня не интересует деятельность СМИ, принадлежащих этому лицу [Фиале]", — пояснил он.

Отметим, что сведения о возможном введении санкций против Фиалы и подчиненных ему структур появились на фоне принятия закона о существенном ограничении деятельности антикоррупционных органов.

В Киеве и других городах несколько дней проходят акции протестов из-за принятия законопроекта №12414.

Зеленский 24 июля внес в Раду новый законопроект о НАБУ и САП, в котором последняя не будет подчиняться генеральному прокурору.