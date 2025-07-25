Санкції проти власника "УП" Томаша Фіали та його компанії Dragon Capital: The Times з'ясувала плани Банкової

Офіс президента може ввести санкції проти директора компанії Dragon Capital Томаша Фіали. Йому підконтрольна низка відомих ЗМІ, включно з "Українською правдою" і Радіо НВ.

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Офіс президента міг розробити план санкцій проти Томаша Фіали — директора інвесткомпанії Dragon Capital, яка контролює низку українських ЗМІ, включно з "Українською правдою" і Радіо НВ. Про це повідомили газеті The Times джерела в європейських дипломатичних колах.

"Переговори про можливе введення санкцій проти Dragon Capital зараз тривають за закритими дверима. Ця проблема на першому плані", — заявив дипломат із посольства країни "Великої сімки" в Києві.

Сам Фіала каже, що уряд часів президента Володимира Зеленського роками негативно реагував на критичні публікації "УП", включно з нещодавнім скандалом з ексміністром національної єдності України Олексієм Чернишовим.

Бізнесмен не захотів коментувати заяви джерел про санкції.

"Коли "УП" розслідує корупційну історію, як у випадку з Чернишовим, це викликає емоційну реакцію. У вищих ешелонах влади спостерігаються тенденції проти свободи слова. Використовуються різні методи для обмеження свободи слова незалежних ЗМІ", — зазначив Фіала.

На Банковій погрожують рекламодавцям: як влада тисне на "УП"

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва звинуватила Офіс президента в погрозах рекламодавцям. Чиновники нібито вимагають не платити гроші сайту за рекламу, а чиновникам забороняють спілкуватися з журналістами.

"Зеленський і глава його офісу Єрмак перейшли червону межу. Вони руйнують незалежну антикорупційну інфраструктуру країни. Наступна мета — "Українська правда", — сказала вона.

Шість найбільших компаній України зателефонували до відділу продажів реклами видання, щоб відмовитися від давніх спонсорських угод, пояснивши це попередженням ОП, заявила Мусаєва.

"Ми втратили двох-трьох спонсорів одного щомісячного заходу, це 20 000 доларів на місяць за останній рік. Загалом тільки від цих компаній ми втратили 240 000 доларів", — сказала вона.

Тиск на ЗМІ Томаша Фіали: позиція ОП

На Банковій заперечують звинувачення в тиску на медіа, що належать Фіалі. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у спілкуванні з The Times спростував плани введення санкцій проти Dragon Capital.

"Мене не цікавить діяльність ЗМІ, що належать цій особі [Фіалі]", — пояснив він.

Зазначимо, що відомості про можливе введення санкцій проти Фіали і підпорядкованих йому структур з'явилися на тлі ухвалення закону про суттєве обмеження діяльності антикорупційних органів.

У Києві та інших містах кілька днів проходять акції протестів через ухвалення законопроєкту №12414.

Зеленський 24 липня вніс у Раду новий законопроєкт про НАБУ і САП, у якому остання не підпорядковуватиметься генеральному прокурору.