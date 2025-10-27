"Читає швидше, ніж Емінем": мережа вибухнула мемами після Радіодиктанту-2025 (фото)

27 жовтня в Україні традиційно відбувся Радіодиктант національної єдності, але цього року він перетворився не лише на мовний марафон, а й на хвилю мемів. Після трансляції соцмережі буквально вибухнули жартами про надто швидке читання тексту, який багато хто просто не встиг записати.

Текст для диктанту написала письменниця Євгенія Кузнєцова, відома за книгами "Спитайте Мієчку" та "Мова-меч". У ролі дикторки була акторка і телеведуча Наталія Сумська, чия манера читання і стала головною темою обговорень. Водночас Фокус зібрав найкумедніші реакції та меми, які з’явилися після ефіру.

Учасники диктанту скаржилися, що темп був настільки швидким, що нагадував реп — деякі користувачі навіть порівняли Наталію Сумську з Емінемом. "Я встиг написати лише кілька речень", — зізнавалися в коментарях. Інші жартували: "Нарешті можна списати свою безграмотність на дикторку".

Меми про Радіодиктант національної єдності 2025

Частина слухачів запропонувала наступного року залучати до читання філолога або хоча б когось із повільнішою вимовою. А дехто навіть написав: "Шкода, що Андрій Кокотюха не писав диктант — йому б вистачило швидкості лише на перше речення".

Меми про Радіодиктант національної єдності 2025

Попри критику, більшість українців поставилася до ситуації з гумором. У соцмережах з’явилася безліч дотепних коментарів і мемів, які активно поширювали користувачі Treads та X. Серед народних "висновків" диктанту — "життя цікаве", "мотивація то є сильна", а також "пітятко".

Меми про Радіодиктант національної єдності 2025

Один із користувачів підсумував атмосферу події фразою, яка швидко розійшлася мережею: "Бажаю всім, щоб збори закривалися так само швидко, як Наталія Сумська читала радіодиктант".

Меми про Радіодиктант національної єдності 2025

Як українці відреагували на Радіодиктант національної єдності 2025 року

Окрім жартів і мемів, які масово поширювалися після ефіру, Радіодиктант національної єдності — 2025 викликав і чимало критики. Під трансляцією Суспільного з’явилася велика кількість коментарів, де учасники скаржилися на надто швидке читання тексту, через що багато хто просто не встигав писати.

Користувачі також зауважили, що в певний момент акторка Наталія Сумська, яка цього року читала диктант, переплутала два речення. Ба більше, переможниця минулорічного радіодиктанту Христина Гоянюк під час прямого ефіру не стримала емоцій та різко розкритикувала читання:

"Я боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років — це перший диктант, який звалив мене наповал. Недобре прочитаний, сам текст дурнуватий. Хай би краще читав Павло Вишебаба, за ним хоч можна було писати".

У коментарях під відео слухачі залишали подібні враження:

"Пишу як вчитель — диктування текстів це окрема методика, якій треба вчитися. А думка, що акторка добре прочитає, бо має досвід із сценаріями — хибна. Запрошуйте вчителів-практиків. Зіркові диктори популяризують диктант, але хай краще читає вчитель, зате правильно".

"Просто жах, читати повинна компетентна людина".

"Як можна було так читати? На початку не прочитала весь текст, потім погнала так, що встигнути було неможливо, ще й переплутала речення. Торік писати було комфортно, а цього року — кошмар".

"Пропоную наступного року дати читати диктант учителю-філологу з відзнакою "Вчитель року"".

"Давайте чесно — це було жахливо".

Коментарі під ефіром Радіодиктанту національної єдності 2025

Водночас за інформацією "Суспільне Культура", Наталія Сумська вважає, що цього року все вдалося. За її словами, текст був "особливо чуттєвим і зворушливим", а під час читання вона уважно стежила за паузами й намагалася підказувати слухачам, які розділові знаки потрібно ставити. Акторка зазначила, що підготовка до диктанту тривала кілька днів, і багато людей чекають цієї події з нетерпінням.

"У нас сьогодні урок зі скоропису трохи", — жартома додала вона, коментуючи темп читання.

Сумська підсумувала, що враження від диктанту загалом позитивні, а швидкість — річ суб’єктивна: комусь вона здалася комфортною, а комусь занадто швидкою.

До цього Фокус збирав меми про Віктора Януковича, який несподівано з’явився в ефірі російського ЗМІ. У мережі X з’явилося чимало мемів і жартів, що висміювали як його зовнішність, так і сам факт повернення в публічний простір.